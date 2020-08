Windows 10: Your Phone bekommt einen Schub an Verbesserungen

Microsofts Your Phone-App (bei uns als Ihr Smartphone bekannt) ist für viele zu einem unverzichtbaren Begleiter am PC geworden. Und der Redmonder Konzern pflegt die App auch mit mittlerweile schöner Regelmäßigkeit, nun gibt wieder einmal einen Schub an Neuerungen.

Feinschliff an den Einstellungen

Die Your Phone-App ist seit mittlerweile rund zwei Jahren offiziell verfügbar und anfangs beherrschte die Anwendung, mit der man vom PC auf sein iOS- oder Android-Smartphone zugreifen kann, nur wenige Funktionen. Doch mittlerweile sind etliche "Tricks" dazugekommen und viele Windows 10-Nutzer wollen diese Funktionalitäten auch nicht mehr missen.Die Anwendung fühlt sich mittlerweile recht fertig an und deshalb verwundert es nicht, dass Microsoft mittlerweile zum Feinschliff übergeht. Denn wie Aggiornamenti Lumia berichtet (via Windows Latest ), bekommt die Your Phone-App nun Verbesserungen an der Benutzeroberfläche sowie den Einstellungen.Die Settings sind derzeit von Gerät zu Gerät auch ziemlich uneinheitlich und man kann von einem ziemlichen Durcheinander sprechen. Windows Insider bekommen hier dieser Tage aber eine wesentlich aufgeräumtere Oberfläche zu sehen. Im Wesentlichen werden Kategorien geschaffen bzw. die einzelnen Einstellungsmöglichkeiten dort platziert. Es gibt nun bzw. künftig die Punkte Allgemein, Meine Geräte, Features, Personalisierung, Feedback und Über.Überdies bekommt die App offenbar auch noch einen Kontakte-Tab, dieser ist natürlich mehr oder weniger selbsterklärend und beinhaltet eben die mit dem Smartphone synchronisierten Personen und sonstigen gespeicherten Daten.Doch auch funktionell ist die Arbeit für Microsoft noch nicht zu Ende: Demnächst wird man auch die Konversationen vom Nachrichten-Tab ablösen können, zudem bereitet der Redmonder Konzern auch noch Texterkennung für Multimedia Messages (MMS) vor.