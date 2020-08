Phone Hub: Google kupfert für Chrome OS bei Microsofts Your Phone ab

Microsoft bietet seit geraumer Zeit eine Your Phone bzw. Ihr Smartphone genannte App und Funktionalität an, damit kann man sein Android-Gerät bequem an Windows 10 koppeln. Die Microsoft-Lösung bewährt sich inzwischen und hat nun einen prominenten Nachahmer.

Google bereitet "Phone Hub" vor

Die Your Phone-App von Microsoft wurde anfangs belächelt und das sicherlich zu Recht. Denn in den ersten Wochen und Monaten nach der Vorstellung strotzte die Lösung nicht gerade vor Funktionalitäten. Doch Microsoft hat die Anwendung im Verlauf der Zeit konstant verbessert und inzwischen bietet die App auch zahlreiche praktische Features.Und das Ganze ist auch den Konkurrenten des Redmonder Konzerns nicht entgangen, denn wie 9to5Google berichtet, arbeitet auch der Suchmaschinenriese aus dem kalifornischen Mountain View an einer ganz ähnlichen, um nicht zu sagen der gleichen Lösung. Diese nennt sich Android-seitig Phone Hub und soll auf Chromebooks bzw. Chrome OS u. a. Benach­rich­ti­gungen und das Fortführen von Tasks ermöglichen.Die Pläne zum nahtlosen Fortsetzen von Auf­gaben bedeute, dass Google hier nicht bloß abkupfert, sondern weiterdenkt. Oder besser gesagt: Man möchte Your Phone mit einer Apple-Funktionalität verschmelzen, also das beste beider Welten in Phone Hub vereinen. Bereits jetzt unterstützt Chrome OS die Better Together genannte Funktionalität, Phone Hub würd aber deutlich weiter gehen.Die Verbindung zwischen Android-Smartphone und Chromebook soll per Bluetooth hergestellt werden. Derzeit ist das Ganze allerdings erst in einem frühen Stadium der Entwicklung, wann die Kalifornier die Funktionalität freigeben könnten, ist derzeit nicht bekannt.