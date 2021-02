Xiaomi Mi 11 Ultra: Leak zeigt das Top-Smartphone mit XXL-Kamera

Mit dem Xiaomi Mi 11 Ultra scheint das nächste Flaggschiff-Smartphone des chinesischen Herstellers in den Startlöchern zu stehen. Ein aus­führ­licher Leak zeigt jetzt das kommende Top-Modell mit riesiger Kamera, 120x-Zoom und einem Mini-Display an der Rückseite.

Die Kamera ist das echte Highlight des Xiaomi Mi 11 Ultra

Tech Buff PH

Auf dem philippinischen YouTube-Kanal Tech Buff PH (via xda-developer ) war für kurze Zeit ein erstes Video des bisher unangekündigten Xiaomi Mi 11 Ultra zu sehen, das sich scheinbar schon vor seinem offiziellen Release in den Händen von Influencern und Testern befindet. Während in Deutschland erst kürzlich das klassische Mi 11 für den 25. Februar bestätigt wurde, spricht man in der Gerüchteküche bereits seit mehreren Wochen über mögliche Pro- und Lite-Ableger, zu denen sich jetzt das geleakte Ultra-Modell gesellt.Schenkt man den authentisch wirkenden Aufnahmen Vertrauen, wird das Xiaomi Mi 11 Ultra über ein 6,8 Zoll großes OLED-Display mit einer WQHD+-Auflösung und einer Bild­wie­der­hol­ra­te von 120 Hz verfügen. Ebenso sollen der neue Snapdragon 888-Chip von Qualcomm und Harman/Kardon-Lautsprecher zum Einsatz kommen. Die Akkukapazität wird vom YouTuber mit 5000 mAh angegeben. Interessant sind zudem die Lademöglichkeiten: Mit 67 Watt soll das Android-Smartphone sowohl kabelgebunden, als auch per Wireless-Charging aufgeladen werden können. Zubehör könnte das Mi 11 Ultra mit 10 Watt über die Rückseite mit Strom versorgen - Stichwort "Reverse Charging".Im Mittelpunkt des Xiaomi Mi 11 Ultra dürfte allerdings das vergleichsweise ausladende Kamerasystem stehen. Nicht nur nimmt das Triple-Kamera-Modul mit einem 50-Megapixel-Hauptsensor und zwei 48-MP-Linsen für Weitwinkel- und Telefoto-Aufnahmen einen Großteil der oberen Rückseite ein, es weist zudem einen großen Kamerabuckel auf. Über Periskop-Linsen soll das Mi 11 Ultra eine 120x-Zoomstufe erreichen können, während als Al­lein­stel­lungs­merk­mal ein kleines Display neben den Kameras positioniert wird. Dieses dient voraussichtlich für die bessere Aufnahme von Selfies.Bisher hat sich Xiaomi abseits des Mi 11 nicht zu weiteren Smartphone-Launches innerhalb der neuen Baureihe geäußert. Man kann jedoch davon ausgehen, dass sich der Hersteller im Verlauf des Frühjahrs hinsichtlich neuer Modelle zu Wort melden wird. Bis dahin sollten Leaks dieser Art mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden, da es sich hierbei auch um erste Prototypen handeln könnte.