Xiaomi Mi 11 Lite 4G/5G: Alle Details zum neuen China-Kracher vorab

Xiaomi baut langsam aber sicher seine Mi 11-Familie vollständig aus und bringt daher in knapp einer Woche das Xiaomi Mi 11 Lite auf den Markt. Jetzt liegen alle wichtigen technischen Details und zahlreiche Bilder zu dem neuen Mittelklasse-Smartphone vor.

Xiaomi

Das Xiaomi Mi 11 Lite kommt offiziell zwar erst ab dem 29. März auf den Markt, wird aber von diversen südeuropäischen Händlern schon jetzt zum Kauf angeboten. Das Gerät besitzt eine recht ordentliche Ausstattung, wobei es neben der 4G-Version mit Snapdragon 732G Octacore-SoC auch noch eine 5G-Variante geben wird, die wohl den Snapdragon 765G unter der Haube hat.Günstig sind beide Varianten, denn es ist von Preisen ab 279 Euro für die 64- und 329 Euro für die 128-Gigabyte-Version des 4G-Modells und 399 bzw. 429 Euro für die beiden 128-GB-Ausgaben des 5G-Modells die Rede. Beim 5G-Modell sind die Preisangaben allerdings noch nicht gesichert. Abgesehen von der Plattform dürften die Geräte weitestgehend identisch sein, wobei das Mi 11 Lite 4G "nur" sechs Gigabyte Arbeitsspeicher hat, während das Mi 11 Lite 5G entweder mit sechs oder sogar acht Gigabyte aufwartet.Auf der Front platziert Xiaomi jeweils ein 6,55 Zoll großes AMOLED-Panel mit 2400x1080 Pixeln Auflösung und einer in der linken oberen Ecke integrierten "Lochung" für die Frontkamera mit ihrem 20-Megapixel-Sensor. Begrüßenswert ist die maximale Bildwiederholrate von immer 90 Hertz. Außerdem ist der Fingerabdruckleser hier offensichtlich wieder unter der Bildschirmoberfläche integriert, was auf ein recht hochwertiges Panel hindeutet.Das Xiaomi Mi 11 Lite hat darüber hinaus eine 64-Megapixel-Kamera auf der Rückseite verbaut, der man einen 8-Megapixel-Sensor mit Ultraweitwinkel-Optik zur Seite stellt. Außerdem gibt es eine Makro-Kamera mit fünf Megapixeln. Groß beeindruckende Bilder und Videos dürften die Varianten des neuen Smartphones von Xiaomi damit allerdings nicht liefern, auch wenn die Resultate sicherlich für die meisten Nutzer aus der angepeilten Zielgruppe vollkommen ausreichen dürften.Hinzu gesellen sich auch noch ein 4250mAh-Akku , der per 33-Watt-Netzteil schnell geladen werden kann. Übrigens gibt es zwar einen MicroSD-Kartenleser, aber keinen Kopfhöreranschluss mehr. Als Betriebssystem läuft Android 11 in Verbindung mit der noch jungen Xiaomi MIUI12. Der Kunde hat künftig die Wahl zwischen den Farben "Boba Black", "Bubblegum Blue" und "Peach Pink" beim 4G-Modell, während das 5G-Modell in den Farben "Truffle Black", "Citrus Yellow" und "Mint Green" daherkommt.