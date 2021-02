Xiaomi bestätigt: Comeback der Mi Mix-Smartphones und Tablets

Gegenüber der eigenen Community bestätigte Xiaomi-Chef Lei Jun das Comeback der Mi Mix-Smartphones und die Rückkehr in das (Android)-Tablet-Geschäft. Die neuen Geräte sollen noch dieses Jahr vorgestellt und voraussichtlich im High-End-Bereich angesiedelt werden.

Nach zwei Jahren der Ruhe die Rückkehr?

Nach diversen Gerüchten und Andeutungen von Xiaomi-Mitarbeitern gibt nun auch Lei Jun offiziell grünes Licht für ein neues Mi Mix-Modell. Technische Informationen oder einen angepeilten Erscheinungstermin gab das chinesische Unternehmen jedoch nicht bekannt. Derzeit geht man davon aus, dass sich ein mögliches Xiaomi Mi Mix 4 als leistungsstarker Vertreter der einst beliebten Baureihe am Markt etablieren wird. Abseits davon interpretiert man die Aussagen des Xiaomi-Gründers als Bestätigung für ein Tablet-Comeback.Sowohl in der Mi Mix-, als auch in der Tablet-Sparte ist es in den letzten zwei Jahren still geworden. Das letzte Xiaomi Mi Mix 3 wurde im Herbst 2018 mit einem 6,39 Zoll großen Display und dem einst performanten Qualcomm Snapdragon 845-Chip vorgestellt und war wenige Monate später auch in Deutschland erhältlich. Ähnlich weit entfernt ist der letzte Launch eines Android-Tablets , dem Xiaomi Mi Pad 4 Plus. Die mit 10,1 Zoll größere Variante des Mi Pad 4 setzte auf eine FHD+ Auflösung und den Snapdragon 660-Chip.Preislich lagen die Xiaomi-Geräte bei unter 500 Euro (Mi Mix 3) respektive circa 300 Euro (Mi Pad 4 Plus). Welchen Weg das vermutete Mi Mix 4 einschlagen könnte, ist zum jetzigen Zeit­punkt vollkommen unklar. Mit dem Mi Mix Alpha hatte man zuletzt ein Konzept gezeigt, das mit einem 360-Grad-Display aufwartet und mit 2500 Euro zu Buche schlägt. Auch die aktuelle Entwicklung eines Quad-Curved-Waterfall-Displays sorgt für Aufsehen. Hinzu kommt, dass Lei Jun bereits die eigene Community zu höher­preisigen Smartphones befragt hat.