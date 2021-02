Xiaomi Mi TV Q1: Neuer 75"-QLED-Fernseher kommt für 1299 Euro

Mit dem Xiaomi Mi TV Q1 bringt der chinesische Hersteller seinen ersten QLED-Fernseher mit einer 75-Zoll-Diagonale auf den deutschen Markt. Trotz eines Preisschildes von 1299 Euro kann das 4K-Modell im Vergleich zu Samsung-Alternativen in Sachen Preis-Leistung überzeugen.

Ausstattung, Verfügbarkeit und Sonderpreise

TVs von Samsung, LG, Sony & Co. reduziert

Xiaomi

Ab dem 10. März will Xiaomi den Mi TV Q1 in Deutschland zum Verkauf anbieten. Im Mit­tel­punkt steht ein 75 Zoll großes Quantum-Dot-Panel mit zeitgemäßer 4K-UHD-Auflösung, ei­nem 100-prozentigen NTSC-Farbumfang und einer Farbtiefe von 8 Bit + FRC. Xiaomi stattet seinen neuen QLED-Fernseher zudem mit 192 Full Array Dynamic Local Dimming-Zonen (FALD) aus, mit denen das Unternehmen einen "" ermöglichen möchte. Im Gegensatz zu OLED-TVs liegt das Kontrastverhältnis hier allerdings nur bei 10.000:1. Ein erweiterter Dynamikbereich soll zudem via Dolby Vision, HDR10+ und HLG geboten werden.Der Xiaomi Mi TV Q1 (75 Zoll) deckt weiterhin das Thema Next-Gen-Gaming ab, in dem man, neben einem HDMI 2.1-Anschluss, auf eine Bildwiederholrate von 120 Hz und einen Auto Low Latency Mode (ALLM) setzt. Somit eignet sich der neue QLED-TV für die Nutzung der neuen Xbox Series X und PlayStation 5 (PS5). Beim integrierten Audio-System kommen Stereo-Lautsprecher mit 30 Watt zum Einsatz, verteilt auf insgesamt sechs Speaker mit zwei Hoch- und vier Tieftönern. Dolby Audio und DTS-HD werden dabei unterstützt.Zur weiteren Ausstattung des Xiaomi Mi TV Q1 gehören die Funkverbindungen via Bluetooth 5.0 und 5-GHz-WLAN sowie ein MediaTek MT9611 Quad-Core-Prozessor (1,5 GHz) nebst 2 GB Arbeitsspeicher. Als Betriebssystem kommt Google Android TV 10 zum Einsatz, womit auch Chromecast- und Miracast-Features ohne separates Zubehör mit an Bord sind. Eine Sprachsteuerung ist passend dazu über den Google Assistant möglich. Zu den physischen Anschlüssen gehören neben HDMI 2.1 (1x) und HDMI 2.0 (2x) zwei USB 2.0-Ports, Ethernet (LAN), Schnittstellen für DVB-T2/C und DVB-S/S2 sowie ein optischer Anschluss für externe Lautsprecher und ein AV-Eingang.Der Preis des Xiaomi Mi TV Q1 (75 Zoll) wird zum Start am 10. März 1299 Euro betragen. Der Hersteller plant im deutschen Mi-Store zudem einen Sonderverkauf, bei dem der Preis für die ersten 30 Geräte auf 999 Euro sinkt. Da vergleichbare Samsung-Fernseher mit QLED-Technik und FALD-Panel bereits mit über 1700 Euro zu Buche schlagen, dürfte das Kon­tin­gent schnell erschöpft sein.