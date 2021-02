Xiaomi äußert sich zum "Projekt Micar", dem Xiaomi-Elektroauto

Laut der Gerüchteküche plant der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi den Einstieg in die Elektroauto-Produktion mit einem selbst entwickelten Fahrzeug. Nun hat sich Xiaomi-Gründer Lei Jun direkt dazu geäußert.

Kein Einstieg geplant? Oder doch?

Mittlerweile gibt es nun also auch eine öffentliche Stellungnahme von Xiaomi (via Mobiflip ). Das Xiaomi sich äußert ist nicht unbedingt ungewöhnlich, denn das Aktien-Unternehmen ist verpflichtet, sich zu Gerüchten, die zu Kursschwankungen führen können, zumindest gegenüber Anlegern zu äußern. Die Stellungnahme liegt als PDF vor und bezieht sich direkt auf die Medienberichte.Ganz schlau wird man aber nicht daraus, denn Xiaomi-Chef Lei Jun redet ein wenig um den heißen Brei herum. Da heißt es:Lei Jun hatte zuvor in Interviews immer wieder von seinem persönlichen Interesse an der Elektroauto-Branche gesprochen und war auch vor einigen Jahren bei Elon Musk zu Gast, um sich ein Tesla-Werk zeigen zu lassen. Dass er nun mitteilt, dass aktuell kein formelles Xiaomi-Projekt initiiert sei, lässt weiterhin offen, ob Xiaomi den Markt sondiert und ob es vielleicht weitere Verhandlungen mit anderen Produzenten gibt.