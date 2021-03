Prototyp gesichtet: Ist dies Xiaomis erstes Smartphone mit Falt-Display?

Der chinesische Hersteller Xiaomi plant wohldie baldige Einführung eines neuen Smartphones mit faltbarem Display, das in Sachen Formfaktor un­gefähr dem enstpricht, was Samsung mit dem Galaxy Z Fold 2 bietet. Jetzt ist ein Mockup des Falt-Smartphones von Xiaomi aufgetaucht.

Einige Details sind klar

Weibo

Ein Nutzer des chinesischen Twitter-Pendants Weibo namens Tech Vision veröffentlichte Fotos , auf denen offensichtlich ein Prototyp beziehungsweise Design-Mockup für ein Smartphone von Xiaomi mit einem nach innen faltbaren Display zu sehen ist. Es dürfte sich allerdings nicht um ein funktionsfähiges Gerät handeln.Vermutlich ist das hier gezeigte Gerät nur ein Prototyp, bei dem der Faltmechanismus ge­tes­tet wird, welcher die beiden Hälften des Gehäuses zusammenhalten soll. Dies legt je­den­falls das Aussehen des Kamera-Ausschnitts auf der Rückseite nahe, der wohl kei­nes­wegs als final zu bezeichnen ist. Außerdem verzichtet die Quelle auf Fotos der Front, so dass es sich hier wohl sogar nur um den Prototypen eines möglichen Gehäusedesigns handelt.Dennoch verrät der Design-Entwurf einige Details zu Xiaomis möglichen Plänen. Das "Mix"-Branding auf der Rückseite legt nahe, dass Xiaomi die einst populäre Produktreihe wieder aufleben lassen könnte, wobei der Name bereits andeutet, dass der Nutzer die Wahl zwischen der Nutzung des großen, innenliegenden und vertikal faltbaren Displays und dem äußeren Display auf der einen Gehäuseseite haben soll.Wann und zu welchen Preisen Xiaomi sein erstes Smartphone mit faltbarem Display auf den Markt bringen will, ist derzeit noch offen. Marktbeobachter gehen davon aus, dass es noch in diesem Jahr soweit sein wird, so dass Huawei und Samsung endlich mehr Konkurrenz bekommen, was Smartphones mit faltbarem Bildschirm angeht.