Redmi Note 10 (Pro): Xiaomi bestätigt Smartphone-Launch im März

Nur zwei Monate nach dem Deutschland-Start des Redmi Note 9T soll Xiaomi bereits die neue Redmi Note 10-Serie vorstellen und erste Smart­phones im März auf den Markt bringen. Der indische Xiaomi-Chef be­stä­tigte dahingehend die langwährenden Gerüchte rund um den Launch.

Mehr Leistung, 120-Hz-Display und 5G-Verbindung

Laut eigenen Angaben konnte der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi in den letzten Jahren weltweit mehr als 200 Millionen Geräte der Redmi Note-Reihe verkaufen, was die auch hierzulande beliebten Mittelklasse-Modelle zum Kassenschlager macht. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erwarten Experten auch von der für März geplanten Redmi Note 10-Serie, deren Startschuss zumindest für den indischen Markt auf Twitter offiziell bestätigt wurde. Der neue Teaser deutet einen erneuten Fokus auf die Kamerasysteme an.In der Gerüchteküche geht man aktuell davon aus, dass Xiaomi sowohl eine 4G-, als auch eine 5G-Version des Redmi Note 10 Pro anbieten und mit dem Redmi Note 10 den Einstieg ermöglichen wird. Ebenso ist die Rede von 6,67 Zoll großen IPS-Displays mit einer Bild­wie­der­hol­ra­te von bis zu 120 Hz. Um den Antrieb könnte sich der Qualcomm Snapdragon 732G nebst 4 GB Arbeitsspeicher kümmern, ein Octa-Core-Chip mit einer Leistung von bis zu 2,3 GHz und der Adreno 618-GPU. Außerdem rechnen Leaker mit einem Quad-Kamera-System (max. 64 Megapixel) und einem 5050-mAh-Akku Abgesehen von der höheren Hertz-Zahl des Bildschirms und einer leicht gesteigerten Leis­tung treten bereits die aktuell erhältlichen Modelle Xiaomi Redmi Note 9T und Redmi Note 9 Pro mit ähnlichen Eckdaten auf. Die beiden Smartphones werden in Deutschland für circa 250 Euro angeboten. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Redmi Note 10 (Pro) abseits vom Design von diesen Modelle abheben wird. Offen bleibt zudem, ob sich Xiaomi vorerst auf den asiatischen bzw. indischen Markt konzentriert oder ob die neuen Android-Smartphones zeit­nah auch hierzulande erscheinen. Ein globales Launch-Event wurde bis dato (noch) nicht angekündigt.