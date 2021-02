Xiaomi Mi 11: Neues Top-Smartphone mit Snapdragon 888 ab 799 Euro

Xiaomi hat den Startschuss für die Einführung des neuen Xiaomi Mi 11 in Europa gegeben. Das neue Top-Smartphone des chinesischen Herstellers bringt unter anderem ein neues Kamerasystem und den neuen Qual­comm Snapdragon 888 Octacore-SoC mit.

Technische Daten zum Xiaomi Mi 11 Betriebssystem Android 10 mit MIUI 12 Display 6,81 Zoll, SAMOLED, WQHD+, 3200 x 1440 Pixel, Corning Gorilla Glass Victus, 30-120 Hz, 480 Hz Touch-Erkennung, 1500 nits, HDR 10+ CPU Qualcomm Snapdragon 888, Octa-Core GPU Adreno 660 RAM 8 Gigabyte (LPDDR 5, 6,4 Gb/s) Speicherplatz 128/256 Gigabyte UFS 3.1 Hauptkamera Triple-Kamera, 108 MP (Weitwinkel, f/1,85, AF, OIS) + 13 MP (Ultraweitwinkel, f/2,4) + 5 MP (Makrosensor, f/2,4) Frontkamera 20 MP (In-Display Selfie-Kamera, f/2,4) Verbindungen WiFi 6, NFC, 5G, USB Typ C Besonderheiten Harman Kardon Stereo-Lautsprecher, 5G, IR-Blaster, Fingerabdrucksensor mit Herzfrequenzüberwachung Akku 4600 mAh mit 55 Watt Schnellaufladung bzw. 50 Watt Wireless Charging, 10 Watt Reverse Charging Maße 164,3 x 74,6 x 8,06 mm Gewicht 196 Gramm Preis ab 799 Euro

Xiaomi wirbt beim Mi 11 vor allem mit der rund um den mit 108 Megapixeln extrem hochauflösenden Sensor der Hauptkamera, der mit einer F/1,85-Blende und optischem Bildstabilisator für hervorragende Bildqualität sogen soll. Ergänzend verpasst man dem Grät auch noch einen 13-Megapixel-Sensor für Ultraweitwinkel-Aufnahmen und einen Makro-Sensor mit 5 Megapixeln zur Seite.Dank leistungsfähiger Software und diverser Optimierungen soll das Kamerasystem in der Lage sein, Bilder zu liefern, die das Niveau einer DSLR-Kamera erreichen können. Auf der Frünt integriert Xiaomi übrigens in der linken oberen Ecke eine 20-Megapixel-Kamera im "Punch-Hole"-Design, die eine F/2.2-Blende mitbringt.Der Bildschirm selbst ist ein 6,81 Zoll großes AMOLED-Panel mit 3200x1440 Pixeln Auflösung und seitlich leicht nach hinten abgerundeten Rändern. Das Panel erreicht bis zu 1500 Candela Helligkeit und unterstützt natürlich auch HDR10+ und den vollen DCI-P3-Farbraum.Die Abdeckung ist aus Gorilla Glass Victus und soll so für einen guten Schutz vor Kratzern und Schlägen sorgen. Der optische Fingerabdruckleser sitzt direkt unter der Bildschirmoberfläche und bietet erstmals auch die Möglichkeit, die Herzfrequenz über den Finger des Nutzers zu messen.Unter der Haube steckt wie erwähnt der neue Qualcomm Snapdragon 888, der im 5-Nanometer-Maßstab gefertigt wird und über ein integriertes Snapdragon X60 5G-Modem verfügt. Der Chip erreicht dank eines neuen High-End-Kerns mit bis zu 2,84 Gigahertz neue Leistungsrekorde für Android-Smartphones und bringt naürlich auch wieder die extrem starke Qualcomm Adreno 660 GPU mit.Xiaomi verbaut im Mi 11 erstmals den neuen LPDDR5-Speicher, der dank erhöhter Taktraten noch schnelleren Datendurchsatz bietet. Das Mi 11 ist in Deutschland immer mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher ausgerüstet. Der interne Flash-Speicher auf UFS-3.1-Basis ist jeweils 128 oder 256 GB groß, kann aber nicht mittels MicroSD-Karte erweitert werden.Im Mi 11 steckt ein mit 4600mAh angesichts einer so enormen Größe des Displays nicht gerade überdimensionierter Akku. Der Stromspeicher kann über den USB Type-C-Port mit bis zu 55 Watt per Kabel geladen werden. Darüber hinaus kann man das Gerät - das entsprechende proprietäre Charging-Dock von Xiaomi vorausgesetzt - den Akku auch mit ganzen 50 Watt drahtlos laden.Als Betriebssystem dient natürlich Android 11, allerdings setzt Xiaomi wie immer auf seine eigene, stark angepasste Benutzeroberfläche. Die neue MIUI 12.5 soll deutlich effizienter laufen als bisher, was unter anderem für flüssigere Animationen sorgen soll. Außerdem sollen sich die meisten mitgelieferten Apps ab sofort bequem deinstallieren lassen.Was das Gehäuse und andere Ausstattungsmerkmale angeht, ist das Mi 11 ebenfalls recht gut aufgestellt. Das Gehäuse des Geräts ist aus Glas und Metall gefertigt, eine offizuelle IP-Zertifizierung fehlt aber dennoch. Es gibt zwei Stereolautsprecher und sogar wieder einen Infrarot-Blaster für die Verwendung als Fernbedienung.In Deutschland wird das Xiaomi Mi 11 5G übrigens grundsätzlich mit einem 55-Watt-Netzteil, einer Kunststoff-Hülle und einem USB-auf-Klinke-Adapter für den Anschluss analoger Kopfhörer vertrieben. Der Kunde hat hierzulande die Wahl zwischen den Farben Horizon Blue und Midnight Gray. Die Basisversion mit 128 GB startet für 799 Euro in den deutschen Handel, während für das 256-GB-Modell 899 Euro fällig werden. Der Verkauf beginnt ab dem 25. Februar 2021.