Smartphone der Zukunft: Xiaomi zeigt sein "revolutionäres" Konzept

Zukunftsmusik: Kein Rahmen, keine Anschlüsse

Der Trend hin zu rahmenlosen Displays in Smartphones hält weiter an. Xiaomi zeigt sich dahingehend mit einem neuen Konzept eines "Quad-Curved Waterfall"-Bildschirms, der Inhalte über alle vier Seiten des Mobiltelefons verteilt. Der Nachteil: Keine Anschlüsse mehr.Mit dem Mi Mix Alpha und dem möglichen Mi Mix Alpha II gehört der chinesische Hersteller Xiaomi zu den Vorreitern der Smartphone-Produzenten, die ein Display ohne sichtbare Rah­men in die Realität umsetzen. Bei einem Preispunkt von 2500 Euro dürften hier jedoch nur wenige zuschlagen. Das jetzt vorgestellte Konzept eines Smartphones mit vier abgerundeten Seitenrändern samt Bild­schirm­er­wei­te­rung zeigt sich als interessante und womöglich sogar günstigere Alternative, die im Gegensatz zum Mi Mix Alpha allerdings noch nicht in Pro­duk­tion gegangen ist.Unter dem Motto "Innovation For Everyone" (dt. Innovation für jeden) weist das Konzept-Smartphone mit Quad-Curved-Waterfall-Display ein wesentliches Manko auf. Dem Gerät scheinen sämtliche physische Anschlüsse zu fehlen, die Xiaomi im Mi Mix Alpha zumindest noch an den oberen und unteren Seitenrändern unterbringen konnte. Auf USB-C, 3,5mm-Klinken-Audio sowie einen SIM-Karten-Einschub muss bei diesem Smartphone verzichtet werden. Kabelloses Zubehör, das Aufladen via Wireless-Charging und eine eSIM wären somit nicht mehr nur eine Alternativen zu den klassischen kabelgebundenen Methoden, sondern ein essentieller Bestandteil.Ob Xiaomi das Smartphone-Konzept zeitnah realisieren wird, bleibt offen. Am 8. Februar konzentriert sich das Unternehmen vorerst auf den globalen Launch des bereits in China vor­ge­stell­ten Xiaomi Mi 11 , das auch in Deutsch­land erhältlich sein wird.Das 6,8 Zoll große Android-Smartphone gehört zu den ersten Modellen mit dem neuen Qualcomm Snap­dra­gon 888-Chip und setzt abseits davon auf bis zu 12 GB Ar­beits­spei­cher, eine 108-Me­ga­pi­xel-Kamera und einen 4600-mAh-Akku samt 55-Watt-Schnell­ladung. Gerüchten zufolge soll das Gerät ab 799 Euro verkauft werden.