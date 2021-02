Android 12 zeigt sich erstmals und es bahnen sich viele Neuerungen an

An sich stellt Google neue Versionen von Android auf seiner Entwickler­messe I/O vor, doch in Pandemie ist natürlich vieles anders. Mit Leaks muss man allerdings ohnehin immer rechnen und so kann man schon jetzt einen ersten Blick auf Android 12 bzw. UI-Anpassungen werfen.

Benachrichtigungsanzeige

Widgets

Das mobile Betriebssystem von Google ist seit mittlerweile vielen Jahren im Grunde un­ver­än­dert. Entsprechend werden die Updates, die die Kalifornier in alljährlich bereitstellen auch immer unbedeutender bzw. kann man hier immer mehr von Feinschliff sprechen.Doch nun sind via XDA Screen­shots aufgetaucht, die die nächste Version zeigen sollen. Angesichts der Quelle kann man wohl davon ausgehen, dass die Informationen und Screenshots stimmen, ganz ohne Vorsicht sollte man das aber auch nicht genießen. Stammen soll das Ganze jedenfalls aus einem frühen Entwurf eines Dokuments, das Google im Vorfeld solcher Veröffentlichungen wichtigen Partnern zur Verfügung stellt. XDA selbst schreibt, dass man davon ausgeht, dass die Screenshots echt sind.Und wenn man davon ausgeht, dass diese tatsächlich Android 12 zeigen, dann erwartet Nutzer der größte optische Neuanstrich seit langem. Ein Screenshot zeigt die neue Benachrichtigungsanzeige: Hier kann man sehen, dass diese nicht länger transparent ist, sondern einen hellbeigen Hintergrund besitzt. Die Anzahl der Schnelleinstellungs-Icons (vor dem "Ausklappe") wurde von sechs auf vier reduziert, damit sind auch die Symbole größer geworden.Dazu kommen einige kleinere Änderungen wie das Vertauschen von Datum und Uhrzeit (links oben). Neu sind offenbar auch Privatsphäre-Features, die rechts oben einblenden, ob gerade Kamera bzw. Mikrofon von einer App verwendet werden. Im Zuge dieser Neuerung, die Google seit bereits rund zwei Jahren entwickelt, wird es auch einen überarbeiteten Privatsphäre-Bereich in den Einstellungen geben.Eine weitere große Änderung dürfte die Widgets betreffen. Hier bahnen sich diverse Anpassungen an, wie weit diese gehen werden, lässt sich aber aus den vorliegenden Screenshots nicht sagen. Zu sehen sind jedenfalls neue "Conversations"-Widgets, diese zeigen aktuelle Nachrichten, verpasste Anrufe und andere vergleichbare Aktivitäten von bestimmten Kontakten. In der Dokumentation werden auch "People Shortcuts" erwähnt, die Avatar, Namen, Inhalt und ähnliches beinhalten.