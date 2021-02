Erste Hinweise auf nahende Entwickler-Version von Android 12

Die erste Android 12 Developer-Preview könnte schon bald erscheinen. Es gibt erste Hinweise darauf, dass man bei Google sich langsam aber sicher auf die Testphase für das OS-Update vorbereitet. Wann das öffentliche Testen beginnen kann, ist aber weiterhin unklar.

App-Update bestätigt nur, was auch zum Zeitplan passt

Spätestens im März

Das berichtet das Online-Magazin 9to5google und verweist dabei auf ein interessantes App-Update. Es geht dabei um die Android Beta Feedback App. Mit dieser App können Preview-Nutzer Fehler an Google senden und allgemeines Feedback zu den Versionen geben. Mit dem finalen Release von Android 11 wurde die App in den Winterschlaf geschickt, nun holt Google sie wieder hervor.Laut 9to5google gibt es eine Aktualisierung für die Android Beta Feedback App - sie wurde nun quasi auf Android 12 vorbereitet. Das ist zumindest der logische Schluss, den 9to5google zieht. Da das Beta-Programm des letzten Jahres schon lange vorbei ist, gibt es nur einen Grund, warum Google ein Update für die App herausgibt: Android 12 kommt bald.Es ist nun auch schon bald genau die richtige Zeit für die Android Developer Previews gekommen. In den letzten Jahren startete das Android-Team tatsächlich immer im Februar/März mit einer ersten Preview. Ob es nun so früh wie im vergangene Jahr startet - das wäre dann im Februar - oder wie in den Jahren zuvor im März: So oder so, eine Veröffentlichung wird in den nächsten vier bis sechs Wochen erwartet. Bis dann aber jeder einmal die neueste Preview für Android 12 ausprobieren kann, wird noch etwas Zeit vergehen.Zunächst werden nur die Google-eigenen Smartphones mit den Betatests versorgt, andere Android-Smartphone steigen später mit ein. Im vergangenen Jahr hatte es zum 10. Juni eine erste öffentliche Beta für das jährliche große Android-Feature-Update gegeben. Geplant war aber eigentlich ein früher Start, doch Corona-bedingt gab es immer wieder kurzfristige Verzögerungen.