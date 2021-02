Google stoppt Entwicklung von Stadia-Spielen - Anfang vom Ende?

Google kündigt an, zukünftig keine weiteren Spiele für seinen Cloud-Gaming-Dienst Stadia zu entwickeln. Das Entwicklerteam der eigenen Games & Entertainment-Abteilung wird aufgelöst und die bekannte Ubisoft-Veteranin Jade Raymond verlässt das Unternehmen.

Wenn erstklassige Spiele einfach zu viel Geld und Zeit kosten

Google Stadia

Knapp 14 Monate nach dem weltweiten Launch der Spiele-Streaming-Plattform Stadia zieht Google bei seinem Entwicklerstudio "Stadia Games & Entertainment" den Stecker. Zukünftig will man auf exklusive Inhalte aus dem eigenen Haus verzichten und sich auf die Ko­ope­ra­tio­nen mit Drittanbietern konzentrieren. Mehr als 150 Entwickler an den Standorten Montreal (Kanada) und Los Angeles (USA) sollen neue Positionen innerhalb des Konzerns erhalten. Jade Raymond, Aushängeschild und Industrieveteranin mit Stationen bei EA und Ubisoft, entschied sich hingegen dazu, Google zu verlassen.In einem offiziellen Statement gab Stadia-Chef Phil Harrison bekannt: "Es ist durchaus denkbar, dass Google auch wei­ter­hin zeitexklusive Titel (z.B. Orcs Must Die 3 und Crayta) von Drittanbietern für Stadia an­bie­ten wird, um neue Spieler für den Cloud-Gaming-Dienst zu gewinnen. Zudem steht die Kompatibilität zu weiteren Plattformen nebst Windows, Mac, iOS und Android sowie die Ver­zah­nung mit eigenen Services, wie zum Bei­spiel YouTube Gaming , im Mittelpunkt. Aktuell ist Google Stadia in einer kostenlosen Variante mit 1080p-Auflösung sowie der kostenpflichtigen Stadia Pro-Version in 4K-HDR für monatlich 9,99 Euro erhältlich.