Google Stadia: Gaming über iPhone und iPad ab sofort möglich

Ab sofort können auch Besitzer eines iPhones oder iPads Googles Spiele-Streaming-Dienst Stadia nutzen. Da Apple noch immer keine Cloud-Gaming-Apps im App Store erlaubt, müssen Nutzer einen Umweg über den Safari-Browser nehmen.

Weiterhin keine Cloud-Gaming-Dienste im App Store erlaubt

Übersicht aller wichtigen Infos und Spiele

Google Stadia

Wie gestern von offizieller Stelle mitgeteilt wurde, ist der Cloud-Gaming-Service Google Stadia nun auch auf dem iPhone und iPad verfügbar. Nachdem das Nutzen des Spiele-Streaming-Dienstes unter Android schon seit längerem per App möglich ist, haben Besitzer eines iOS-Devices ab sofort auch Zugriff auf die Betaversion von Stadia - mit einer Einschränkung. Apple hält noch immer an den Restriktionen bezüglich Cloud-Gaming-Diensten fest und schließt betreffende Apps auch weiterhin vom App Store aus. Wer also Spiele über Google Stadia auf seinem Apple-Endgerät spielen will, muss den Umweg über den Webbrowser antreten. Statt über eine App können Nutzer über eine Webanwendung für den Safari-Browser auf ihre Spiele zugreifen. Die Stadia-Website wird dabei als Safari-Lesezeichen auf dem Homescreen abgespeichert. Nach Antippen des Lesezeichens unterscheidet sich die geöffnete Web-Anwendung in puncto Funktion und Aufbau kaum von einer klassischen App.Ähnlich wie Google, verwendet Nvidia für seinen Spiele-Streaming-Dienst Geforce Now bereits seit längerem ebenfalls eine Web-App­li­ka­tion auf Basis von Safari als Zugang für iOS-Geräte. Zuletzt kündigte Microsoft für die xCloud einen ähnlichen Plan an und auch Amazon bedient sich bei dem erst kürzlich gestarteten Cloud-Gaming-Service Luna des Umwegs über den Browser.Von den anderen Spiele-Streaming-Diensten unterscheidet sich Stadia insofern, da Google auch eine kostenlose Version mit Zugang zu momentan zwei Spielen (Destiny 2 und Super Bomberman R) anbietet. Das Unternehmen kündigte jedoch bereits an, weitere free-to-play Titel hinzuzufügen.