Google Stadia: YouTube-Livestreaming soll ab heute möglich sein

Die Zusammenarbeit zwischen Google Stadia und YouTube scheint nun endlich ihr größtes Versprechen zu halten: Ab heute sollen Stadia Spiele live auf YouTube gestreamt werden können.

Nicht jeder Nutzer hat heute schon Zugriff

Alle News zu Googles Spiele-Streamingplattform

Eine YouTube-Werbung anklicken und sofort ein Spiel starten, als Zuschauer eines You­Tube-Livestreams auf Einladung des Streamers dessen Spiel beitreten oder als Streamer selbst ein­fach per Knopfdruck sofort die Live-Übertragung eines Stadia Spieles auf YouTube star­ten: All diese Features wurden zum Start von Googles Cloud-basierter Ga­ming-Platt­form Stadia groß beworben.Der Launch ist mittlerweile über ein Jahr her und bisher materialisierte sich noch keiner der oben genannten Punkte. Wie allerdings "The Verge" vergangene Nacht berichtete, soll zu­min­dest eines der Versprechen ab heute in die Tat umgesetzt werden: Stadia Nutzer wer­den in der Lage sein, Spielinhalte direkt auf YouTube zu streamen."The Verge" beruft sich dabei sowohl auf einen Artikel der Seite "9to5Google" als auch auf ein eigenes Gespräch mit einem nicht näher ge­nann­ten Google-Vertreter. Dem zufolge hat das Unternehmen bereits damit begonnen, das di­rek­te YouTube-Livestreaming auf der Stadia zu­min­dest schrittweise freizuschalten. Wo­hin­ge­gen die Funktion bei einigen Nutzern immer noch als "coming soon" gelistet wird, haben an­de­re bereits Zugriff auf das neue Feature.Laut "9to5Google" werden zum Starten des You­Tube-Livestreams mehrere Angaben zu Dingen wie beispielsweise den Privatsphäre-Ein­stel­lun­gen, dem Inhalt (geeignet/nicht geeignet für Kinder) oder dem Einblenden der ak­tu­el­len Zuschauerzahl verlangt. Zudem ist noch nicht klar, ob eine 4K-Übertragung mög­lich ist. Sehr wahrscheinlich ist, dass hierfür - wie auch beim Spiele-Streaming in 4K selbst - ein 10 Dollar teures Stadia Pro-Abo benötigt wird.