Update geplant: LG-TVs erhalten Google Stadia & Nvidia GeForce Now

LG geht eine Partnerschaft mit Google und Nvidia ein, um die Spiele-Streaming-Dienste Stadia und GeForce Now noch in diesem Jahr auf kompatiblen Smart-TVs mit webOS anzubieten. Neben einem passenden Controller wird somit keine zusätzliche Hardware benötigt.

Die Frage nach dem Streaming-Update für ältere TV-Geräte

Da die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 (PS5) weltweit ausverkauft sind, steigt bei vielen Spielern das Interesse an Cloud-Gaming-Diensten wie Google Stadia und Nvidia GeForce Now. Ohne einen passenden Fernseher mit Android-TV-Betriebssystem ist in den meisten Fällen jedoch der Kauf zusätzlicher Hardware in Form eines Chromecast-Sticks oder einer Set-Top-Box erforderlich. Besitzer eines LG-Fernsehers mit aktueller webOS-Software können die Streaming-Dienste womöglich bald auch ohne die Zubehör-Anschaffung nutzen, wie der südkoreanische Hersteller auf der Consumer Electronics Show ankündigte.Im zweiten Halbjahr 2021 sollen die Apps für das Spiele-Streaming via Google Stadia und Nvidia GeForce Now im LG Content Store kostenlos zur Verfügung stehen. Welche Modelle der OLED-, QNED-, NanoCell- und UHD-Reihen offiziell unterstützt werden, steht zum jet­zi­gen Zeitpunkt allerdings noch nicht fest. Es dürfte allerdings unwahrscheinlich sein, dass LG die beiden Apps lediglich für das erst kürzlich vorgestellte 2021er Smart-TV-Lineup anbieten wird. Ein zukünftiges webOS-Update könnte die Dienste auch für 2019er und 2020er OLEDs und Co. bereitstellen.Stadia und GeForce Now verfolgen in Hinsicht auf ihr Spiel- und Bezahlmodell zwei grund­le­gend unterschiedliche Ansätze. Während Google neben einer monatlichen Gebühr in Höhe von 10 Euro diverse AAA-Titel zum Vollpreis als Stadia-Version anbietet, erlaubt es Nvidia bereits vorhandene Spiele aus Bibliotheken wie Steam, Epic Games, Uplay oder EA Origin zu übernehmen und diese dort auch zu einem deutlich günstigeren Preis zu kaufen. Eine Mit­glied­schaft ist hier nur erforderlich, wenn man das Spiel schneller starten, länger spielen oder Raytracing-Grafik nutzen möchte. Nvidia bietet jedoch nur eine 1080p-Auflösung, während Google das Spielen in 4K ermöglicht.