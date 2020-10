Stadia - Google zeigt neues Werbevideo für den Gaming-Dienst

Vor fast einem Jahr ist der Google Streaming-Dienst Stadia gestartet. Über Google Stadia können Nutzer Videospiele auf unterstützte Hardware streamen. Die Anschaffung einer neuen Konsole oder PC-Hardware ist dadurch nicht nötig. Genau diesen Unterschied zu klassischen Gaming-Plattformen hebt Google noch einmal in einem neuen Trailer mit dem passenden Slogan "You Have What It Takes" hervor.Anders als noch beim Launch-Trailer oder Weihnachts-Trailer zum recht jungen Streaming-Dienst bedient sich Google im neuesten Video einer deutlich weniger verrückten Bildsprache, um die Vorzüge von Stadia deutlich zu machen. Das Video zeigt einen Mix aus Spielszenen verschiedener Spiele wie Far Cry 6, Immortals: Fenyx Rising und Cyberpunk 2077 sowie Aufnahmen von Stadia-Nutzern in verschiedenen Situationen. Dabei fasst das Video auch die (bereits bekannten) Stärken von Stadia noch einmal zusammen: Spiele laufen auf vor­han­de­ner Hardware wie Smartphones oder Laptops, Downloads sind nicht mehr erforderlich und die Wartezeiten bei der Installation von Patches entfallen.Google Stadia war am 19. November 2019 unter anderem auch in Deutschland gestartet. Interessierte können das Angebot nach einer Registrierung kostenlos ausprobieren. Danach kostet Stadia Pro 9,99 Euro pro Monat.