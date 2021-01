Unterricht im kalten Garten: Schülerin soll nun schnell Netz bekommen

Wenn das Image des Digital-Standorts Deutschland zu sehr leiden könnte, kommt sogar der zuständige Minister in Fahrt. Eine Schülerin in Bayern soll jetzt binnen weniger Tage endlich eine Breitband-Anbindung nach Hause bekommen.

Schnelle digitale Hilfe

Die 17-Jährige aus Vierkirchen im Landkreis Dachau ist wie viele andere nur noch per Internet mit Lehrern und Mitschülern verbunden. Allerdings ist ihre Verbindung weit von dem entfernt, was heute als akzeptabler Anschluss angesehen werden kann. Bei den Online-Konferenzen ist nicht einmal daran zu denken, über das Mikrofon nachfragen zu stellen, berichten die Passauer Neuesten Nachrichten Der Vater der jungen Frau verbreitete nun ein Foto von einem dann doch notwendigen mündlichen Referat, das die Schülerin halten musste. Dafür begab sie sich an den einzigen Platz, der eine halbwegs stabile und ausreichend schnelle Datenverbindung bot. Das Bild zeigt sie dick eingepackt im verschneiten Garten, das Tablet mit der Webcam steht auf einem Gartenstuhl.Dies zog offenbar genug Kreise, um den Bundesminister auf den Plan zu rufen. Andreas Scheuer meldete sich gestern persönlich bei der Familie und sicherte Hilfe zu. Bereits am Montag will nun ein Provider dafür sorgen, dass ein schneller Internet-Anschluss zur Verfügung gestellt wird. Dafür muss wahrscheinlich vor allem der örtliche Verteiler mit besserer Hardware ausgestattet werden, so dass auch die Nachbarschaft in den Genuss besserer Anbindungen kommen dürfte.Dies zeigt in erster Linie, was eigentlich möglich wäre. Die Schülerin aus Vierkirchen ist bei weitem nicht die einzige, die massive Problem mit der Teilnahme am Online-Unterricht hat. Auch in vielen anderen - vor allem ländlichen - Regionen gibt es noch immer ähnliche Probleme: Das Festnetz und auch das Kabelnetz sind nicht hinreichend ausgebaut und Breitband-Mobilfunk lässt sich mit Glück an einigen exponierten Punkten erhaschen. Dass Scheuer sich nun aber um jeden einzelnen Fall kümmert, ist kaum zu erwarten.