Mozilla Thunderbird - Kostenloser E-Mail-Client

Version 68: Das ist neu

Einfacher Einstieg, große Funktionsvielfalt

Wechselnde Ansichten, vielfältig ausbaubar

Offener, wandelbarer Gratis-E-Mail-Client

Mit Thunderbird bietet Mozilla einen kostenlosen E-Mail-Client, der wie der bekannte Browser Firefox mit Add-ons um eine Vielzahl von Funktionen erweitert werden kann. Mithilfe von Skins lässt sich auch die Benutzeroberfläche individualisieren. Hier bieten wir Ihnen die aktuelle Version 68.3.1 zum Download an.Mit der Veröffentlichung von Thunderbird 68 überspringt Mozilla mal wieder einige Versions­nummern. Selbstverständlich enthält das Update eine Reihe an Neuerungen, die das Mail­pro­gramm vor allem im Detail verbessern sollen.So lassen sich Dateianhänge nun einfach neu verlinken ohne dass die erneut hochgeladen werden müssen. Alle Ordner eines Kontos können mit weniger Klicks als gelesen markiert werden und Filter lassen sich nun regelmäßig ausführen. Weiterhin wurde die Filterprotokollierung verbessert.Eine wichtige Änderung betrifft von Nutzern installierte Add-ons: Thunderbird 68 unterstützt WebExtensions und von den Entwicklern angepasste Erweiterungen - einige ältere Er­wei­ter­un­gen funktionieren daher nicht mehr. Bei den Themes und Wörterbüchern werden nur noch WebExtensions unterstützt. Alle weiteren Änderungen und Neuerungen finden Sie in den offiziellen Release Notes Zum Start unterstützt der E-Mail-Client den Nutzer beim Einrichten der E-Mail-Konten. Nachdem Name, Adresse und Passwort angegeben wurden, werden alle weiteren Einstellungen meist vollständig vom Konteneinrichtungsassistenten übernommen. Darüber hinaus bemühen sich die Macher auch um eine einfache Verwaltung von Kontakten. So erlaubt unter anderem das Ein-Klick-Adressbuch das schnelle Hinzufügen von neuen Personen.Zu den weiteren Funktionen von Thunderbird zählt eine Anhang-Erinnerung, die den Text nach Worten wie "Anhang" oder "Dateityp" durchsucht und im Zweifelsfall eine kurze Warnung ausspricht. Die Aktivitätenverwaltung gibt einen schnellen Überblick über alle Verbindungen, die Thunderbird mit anderen E-Mail-Anbietern aufbaut. Darüber hinaus bietet der Mozilla-E-Mail-Client ausgefeilte Such-Features wie Schnellfilter, die auch dauerhaft angewendet werden können.Zu den praktischsten Funktionen von Thunderbird zählt die Möglichkeit, E-Mails in Tabs darzustellen. So können beispielsweise parallel verschiedene Nachrichten bearbeitet werden. Wie auch beim Browser üblich, werden Tabs nach dem Schließen des Programms beim nächsten Öffnen wiederhergestellt. Mit einem Doppelklick werden E-Mails in einem neuen Tab dargestellt. Ein Klick auf die mittlere Maustaste öffnet E-Mails oder ganze Ordner im Hintergrund.Das Äußere von Thunderbird lässt sich durch Themes anpassen. Der Add-on-Manager macht es möglich, Erweiterungen direkt in der Software zu laden. Dank der aktiven Community wird dabei auch Anfängern die Auswahl der richtigen Zusatzsoftware durch Bewertungen und Empfehlungen erleichtert.Wer von seinem E-Mail-Programm mehr will als die bloße Anzeige elektronischer Post, der bekommt mit Thunderbird eine kostenlose und quelloffene Software geboten, die sich ganz nach den Nutzerwünschen anpassen lässt. Vom Tab-View über Suchfilter bis hin zum ausgefeilten Add-on-Manager lässt Mozilla bei seiner Interpretation des modernen Briefkastens kaum Wünsche offen.