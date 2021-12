Breitbandmessung Download - DSL-Speedtest für Windows

Geschwindigkeit Ihrer DSL-Internetverbindung

Mit dem Download der Breitbandmessung Desktop-App der Bundesnetzagentur messen Sie schnell und einfach dieDer kostenlose Speedtest ermittelt sowohl die Download- als auch die Upload-Geschwindigkeit und stellt neben Einzelmessungen auch einbereit. Die Breitbandmessung Desktop-App ist in der Version 3.1 erhältlich.Die Breitbandmessung Desktop-App läuft in der hier angebotenen Version unter Windows 7, Windows 10 und Windows 11 (32-Bit/64-Bit) und kann auf der offiziellen Seite für Mac OS und Linux heruntergeladen werden. Außerdem gibt es Apps für Android und iOS sowie eine Online-Browsermessung . Im Anschluss an die Installation kann die Software beispielsweise über eine Verknüpfung mit Startmenü geöffnet werden.Nach dem Start bietet die Breitbandmessung-App zwei unterschiedliche Messmethoden an. Für einen schnellen Test steht einebereit, welche eine Momentaufnahme der aktuell im Download und im Upload verfügbaren Bandbreite erstellt und so eine Überprüfung der im DSL-Vertrag versprochenen Übertragungsraten ermöglicht.Hierfür wählen Nutzer zunächst Ihren Breitbandanbieter aus einer Übersicht aus. Die genauen Tarifinformationen werden von der Software automatisch ermittelt, alternativ ist eine manuelle Eingabe möglich. Erforderlich ist weiter die Angabe der Postleitzahl des zu testenden Standortes. Nach dem Test zeigt die App die gemessenen Werte in Zahlen sowie als Grafik an und ermöglicht den Export als PDF- oder CSV-Datei.Sind Sie schon länger nicht mit der Geschwindigkeit Ihres Internetanschlusses zufrieden, bietet sich dasin der Breitbandmessung Desktop-App an. Der Test führt an drei unterschiedlichen Tagen jeweils zehn Messungen durch und zeichnet die ermittelten Werte auf.Das so erstellte Messprotokoll kann im Anschluss dazu genutzt werden, um eine Minderleistung beim Internetanbieter nachzuweisen und eine Senkung der Beiträge zu fordern.Für das Nachweisverfahren gilt es jedoch, einige Dinge zu berücksichtigen: So muss etwa zwischen den einzelnen Messungen ein gewisser Mindestabstand eingehalten werden, außerdem muss der Computer für das Verfahren direkt per LAN-Kabel mit dem Router verbunden sein, VPN-Verbindungen, WLAN, Energiesparmodi und parallel laufende Programme müssen beendet sein. Sämtliche Hinweise sind detailliert in der App aufgelistet.