Klein ist das neue Groß: LG OLED-TVs setzen dieses Jahr auf 42 Zoll

Anlässlich der CES 2021 stellt LG neue OLED-Displays für Fernseher vor, die immer kompaktere Dimensionen annehmen. In diesem Jahr werden nicht nur neue Smart-TVs mit Diagonalen bis zu 88 Zoll erwartet, son­dern auch 42-Zöller für kleine Räume oder den Schreibtisch.

Die Auswahl wächst: OLED-TVs mit Diagonalen von 42 bis 88 Zoll

LG

Mit dem LG OLED 48 CX stellte der südkoreanische Hersteller erst im letzten Jahr einen 48-Zoll-TV mit organischen Leuchtdioden und 4K-Auflösung vor, der sich vor allem an PC- und Konsolen-Spieler richtet. Der kompakte Formfaktor im Premium-Bereich scheint so gut an­ge­nom­men zu werden, dass LG Display die Messlatte nun noch etwas "tiefer" legt und für die­ses Jahr OLED-Panels mit einer Größe von 42 Zoll ankündigt. Der bisher kleinste LG-Bild­schirm für OLED-Fernseher könnte nicht nur in eigenen Produkten des Unternehmens zum Einsatz kommen, sondern auch in denen von Drittanbietern.Obwohl sich der Trend auf der Consumer Electronics Show in Richtung Mini-LED und Micro-LED entwickelt, wird aufgrund der voraussichtlich überschaubaren Produktpalette mit den neuen Technologien in weitere OLED-Diagonalen investiert. Die Spanne reicht in diesem Jahr somit von 42 bis 88 Zoll, wobei für LG vor allem auch das 77-Zoll-Format eine große Rolle spielen wird. Die Produktion passender Panels wurde soweit optimiert, dass die Bildqualität und Helligkeit laut Herstellerangaben signifikant gesteigert werden konnten. Ebenso beginnt man ab sofort mit der Auslieferung gänzlich neuer 83-Zoll-OLED-Displays.Letztere könnten abseits von LG OLED-TVs unter anderem in neuen Sony-Fernsehern verwendet werden, die erst kürzlich in Form der A80J und A90J Master Series 4K angekündigt wurden. Bekanntlich dürften die neuen Smart-TVs jedoch erst im Frühjahr oder gar Sommer in den Handel gelangen. Konkurrent Samsung bleibt den OLEDs weiterhin fern und wird 2021 seinen Fokus auf die so genannten Neo QLED-TVs legen, welche mit Mini-LEDs ausgestattet sind. LG folgt abseits seiner OLED-Strategie dem Beispiel und platziert in diesem Jahr die namentlich ähnlichen QNED-TVs am Markt.