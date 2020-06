LG OLED-TVs 2020: Neuer 48-Zoll-Fernseher startet in Deutschland

Mit leichter Verzögerung bringt LG seinen 48 Zoll großen und bisher kom­pak­tes­ten OLED-Fernseher auf den deutschen Markt. Der so genannte LG OLED 48 CX ist ab sofort lieferbar und bei ersten Online-Shops ab 1599 Euro gelistet. Er soll mit seinen 120 Hz vor allem Gamer überzeugen.

Viele Vorteile für Gamer und Next-Gen-Spielekonsolen

48 Zoll OLED-Fernseher für 1799 Euro

LG

Die CX-Serie gehört in diesem Jahr zu den günstigsten OLED-Modellen im Sortiment des süd­ko­rea­ni­schen Herstellers LG. Abseits der klassischen 55-Zoll und 65-Zoll-Fernseher geht man mit einem Formfaktor in 48 Zoll zudem neue Wege, die man bisher nur im NanoCell- oder im klassischen UHD-TV-Portfolio eingeschlagen hatte. Mit dem LG OLED 48 CX sollen nicht nur Serien- und Film-Enthusiasten angesprochen werden, sondern vorrangig auch Gamer, die unter anderem mit dem Kauf der kommenden Next-Gen-Konsolen Microsoft Xbox Series X oder Sony PlayStation 5 (PS5) liebäugeln.Grund dafür ist, dass der neue LG OLED 48 CX9 / CX8 die Konsolen-Spiele über HDMI 2.1 in einer 4K-Auflösung und mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz auf den Bildschirm brin­gen kann. Zudem unterstützt er eine "Variable Refresh Rate", unter Gamern auch be­kannt als AMD FreeSync und Nvidia G-Sync . Hinzu kommen eine verringert Latenz von nur einer Millisekunde (1ms) samt "Auto-Low-Latency-Mode" und eine verbesserte HDR-Funktion für Spiele (HGiG). Abseits davon sind Dolby Vision IQ, HDR10, HLG und Dolby Atmos ebenso mit von der Partie.Der LG OLED 48 CX startet zu einer un­ver­bind­li­chen Preis­emp­feh­lung (UVP) von 1799 Euro. Zu eben dieser ist der 48 Zoll große OLED-Fernseher jetzt bei Saturn und Media Markt direkt lieferbar und zudem in einigen Filialen vor Ort auf Lager. Über die Online-Shops kann der Warenbestand geprüft und eine Abholung oder Lieferung organisiert werden. Im Preis­ver­gleich wird der LG OLED 48 CX 9LB bereits ab 1599 Euro gelistet, jedoch bei österreichischen Händlern, die eine Auslieferung frühestens ab Ende Juni in Aussicht stellen. Kurzentschlossene sollten jedoch erst bei lagerndem Bestand zu­grei­fen, wie ihn derzeit Saturn anbietet.