LG UHD- & OLED-TVs: Das Apple-Update für 2018er-Fernseher ist da

Nach einem langen Hin und Her verteilt LG ab sofort ein großes Apple-Update an viele UHD- und OLED-Fernseher aus dem Jahr 2018. Damit ziehen auch auf den mittlerweile zwei Jahre alten Smart-TV-Modellen Funktionen wie HomeKit und AirPlay 2 ein.

Die Vorteile des Updates für LG OLEDs und UHD-TVs von 2018

Wie erste Nutzer auf Reddit und Leser von Caschys Blog berichten, steht das Firmware-Update auf Version 05.30.02 jetzt für eine Vielzahl an LG-Fernsehern der 2018er-Generation zum Download bereit. Ein offizielles Statement seitens des südkoreanischen Herstellers steht noch aus, womit unklar bleibt, ob alle kompatiblen OLED-, Super-UHD- und UHD-Modelle zeitgleich mit der Aktualisierung beliefert werden oder ob der Patch in Wellen ausgeliefert wird. Wer die automatischen Updates seines LG-TVs deaktiviert hat, kann eine manuelle Überprüfung in den Einstellungen anstoßen.Für Besitzer entsprechender 2018er-Modelle waren die letzten Monate eine Berg- und Tal­fahrt. Versprach LG zuerst alle Modelle bis Oktober 2020 mit einer neuen Firmware samt Apple HomeKit und AirPlay 2 zu versorgen, wurde das Update im September kurzfristig von der Support-Agenda gestrichen . Nach einem überschaubaren Shitstorm in den sozialen Netzwerken lenkte das Unternehmen wenige Tage später ein und kündigte den Patch für einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr an. "Auf den letzten Drücker" wurde die Ak­tu­ali­sie­rung jetzt veröffentlicht.Mit der sich nun wieder auf Kurs befindlichen Firmware-Aktualisierung erhalten die eingangs erwähnten LG-Fernseher aus dem Jahr 2018 die Apple-Funktionen AirPlay 2 und Home­Kit spendiert. Die AirPlay-Technologie kommt zum Einsatz, um Inhalte von iPhones iPads oder Macs ohne den Umweg über einen Apple TV direkt auf den Fernseher zu streamen. HomeKit hingegen sorgt für eine Integration in das Smart-Home-Ökosystem des US-amerikanischen Herstellers. Dieses kann unter anderem dazu genutzt werden, um den LG-Fernseher mit Hilfe der Sprachassistentin Siri zu steuern.