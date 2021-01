Transparente Displays: LG gibt Ankündigungen für die CES bekannt

LG präsentiert auf der CES 2021 neue Verwendungszwecke für trans­pa­ren­te OLED-Displays. Neben den bereits bekannten U-Bahnfenster- und Ge­bäu­de­tür­pro­jek­ten zeigt der Hersteller nun auch Szenarien für die Nutzung im eigenen Schlafzimmer oder in Restaurants.

Transparentes Display auch im Restaurant

Der südkoreanische Elektroriese LG hat seine Ankündigungen in Bezug auf Fernseher und Displays für die digitale CES 2021 bekannt gegeben. Wie der Pressemitteilung zu ent­neh­men ist, soll dabei auch eine Reihe von möglichen Szenarien präsentiert werden, in de­nen die Nutzung von transparenten OLED-Bildschirmen veranschaulicht wird.Nachdem LG zuletzt bereits transparente Displays für U-Bahnfenster und Gebäudetüren vor­ge­stellt hat, wird die Sparte nun auch um ein 55 Zoll großes, transparentes Display na­mens Smart Bed erweitert werden. Wie der Name schon verrät, findet das neue Gerät im Schlaf­zim­mer des Nutzers Anwendung. Dabei soll der Bildschirm aus einem beweglichen Rahmen ausfahren und Informationen bzw. TV-Inhalte darstellen können. Anzunehmen ist, dass es sich bei dem Panel um dasselbe Modell handelt, das der südkoreanische Hersteller auch in den U-Bahnen der chinesischen Metropolen Peking und Shenzhen verbaut.Des Weiteren will LG auf der Messe auch ein transparentes OLED-Display präsentieren, wel­ches in der Gastronomie genutzt werden soll. Konkret soll hier ein 55-Zoll-Monitor zusammen mit einem 23,1-Zoll-Touchscreen zwischen Res­tau­rant und Küche angebracht werden, um so sowohl Bestellungen zu erleichtern als auch als sichere Abtrennung repektive der Corona-Pro­ble­ma­tik zu dienen.Vor Kurzem stellte LG bereits das Cinema-Sound-OLED-Display vor, dessen Krümmung der Nutzer je nach Belieben anpassen kann. Der Bildschirm kann von einer flachen in eine gekrümmte Form wechseln, wobei das Unternehmen die Reaktionszeit des Panels mit 0,1 ms angibt. Im Hinblick auf Preis und Veröffentlichungsdatum der neuen Produkte hielt sich LG bislang noch bedeckt.