Neo QLED & MicroLED: Neue Samsung-Fernseher für 2021 vorgestellt

Im Vorfeld der CES 2021 stellt Samsung seine neuen Premium-Fernseher für das Jahr 2021 vor. Dabei konzentriert sich der südkoreanische Her­stel­ler vor allem auf erste Neo QLED- (Mini-LED) und Micro-LED-TVs, die gegen die OLED-Modelle der Konkurrenz antreten werden.

Neue Upscaling-Features nebst Gaming- und Sound-Verbesserungen

Der OLED-Konkurrent: Samsung setzt zukünftig auf Micro-LEDs

Samsung

Nachdem LG mit der QNED-Reihe bereits erste Mini-LED-Fernseher angedeutet hat, springt nun auch Samsung auf den Zug der neuen Beleuchtungstechnologie auf. Während des "The First Look"-Events gab das Unternehmen einen Ausblick auf die kommenden Neo QLED-Produkte, die vorerst im High-End-Segment samt 4K- (QN90A) und 8K-Auflösung (QN900A) angeboten werden sollen. Die so genannten Quantum Mini-LEDs ermöglichen eine schlankere Bauweise, höhere Helligkeiten und ein verbessertes Kontrastverhältnis. Ebenso erweitern sich die Dimming-Zonen auf dem Weg hin zu einem "echten Schwarz".Die Samsung Neo QLED-TVs erhalten ihren Namen vorrangig durch den neuen Neo-Bild­pro­zes­sor, für den der Hersteller unter anderem bessere Upscaling-Funktionen verspricht. Au­ßer­dem legt man den Fokus auf einen dynamischen Klang der integrierten Lautsprecher samt Object Tracking Sound (OTS). Zu weiteren smarten Funktionen gehören ein Ultrawide GameView für Spieler bis hin zum 32:9-Format, eine eigene Game Bar (Widgets) und die Unterstützung von FreeSync Premium Pro zur flüssigen Spielwiedergabe. Für den Einsatz im Home-Office bieten sich zudem Videokonferenzen über Google Duo und eine optimierte Verbindung zwischen Notebook oder Desktop-PC und Fernseher an.Abschließend sollen die Micro-LED-Fernseher von Samsung ein weiteres Highlight 2021 darstellen, die vorerst nur im 110-Zoll- und 99-Zoll-Format verkauft werden. In der jüngst veröffentlichten Pressemeldung ist von 24 Millionen einzeln angesteuerten, selbst­leuch­ten­den LEDs die Rede, durch die "naturgetreue Farben und Helligkeitswerte" entstehen. Das Unternehmen verspricht zudem, im Laufe des Jahres auch kleinere Diagonalen anbieten zu wollen. Ein erstes Micro-LED-Modell wurde Anfang Dezember für den süd­korea­ni­schen Hei­mat­markt angekündigt. Stolze 89.000 Euro müssen Frühentschlossene dafür einplanen.Bisher gab Samsung nur einen Ausblick auf seine neuen Neo QLED- und Micro-LED-Fern­se­her, wichtige Details fehlen jedoch. So gab der Hersteller nicht bekannt, wann und zu wel­chen Preisen seine neuen Premium-Smart-TVs in Deutschland erscheinen werden.