LG stellt erstes biegbares 48-Zoll Cinematic Sound OLED-Display vor

Zur CES 2021 wird LG Display eine echte Innovation für den Gaming-Bereich vorstellen: LG plant, das weltweit erste 48-Zoll "Bendable Cinematic Sound OLED" vorzustellen, das für Spiele optimiert ist. Es ist biegsam, flexibel und fungiert gleichzeitig als Sound-Modul.

Noch kein Wort zum Marktstart oder zum Preis

Mehr Information sollen in Kürze folgen

LG Display

Hinter dem Namen "Bendable Cinematic Sound OLED" - oder kurz Bendable/ Biegsames CSO-Display - steckt eine neue Technologie, mit der es möglich wird, einen papierdünnen Bildschirm mit einem Krümmungsradius von bis zu 1.000R herzustellen. Das bedeutet, dass er bis zu einem Radius von 1.000 Millimetern gebogen werden kann, ohne die Funktion des Displays zu beeinträchtigen. Das Display selbst ist aber flexibel, sodass es auch als "flacher" Monitor nutzbar ist.Diese neue Technik basiert auf OLED und wurde speziell für den Gaming-Bereich optimiert. Das erste Produkt, das LG Display vorstellen wird, ist daher auch ein 48 Zoll-Modell. Die CSO-Technologie erhält aber wie der Name vermuten lässt noch eine zweite Besonderheit: Das OLED-Display kann vibrieren und so einen eigenen Ton erzeugen, ohne dass Lautsprecher verwendet werden müssen. Das wiederum soll ein ganz eigenes, lebendiges Realitätsgefühl vermitteln, als ob die Figuren auf dem Bildschirm direkt mit dem Zuschauer sprechen würden.Laut LG Display kann das neue biegsame CSO-Display daher beim Fernsehen in einen Flachbildschirm verwandelt und beim Spielen als gebogener Bildschirm verwendet werden. "Das gebogene Display bietet einen gleichmäßigen Betrachtungsabstand von der Mitte des Bildschirms bis zu seinem Rand und maximiert so die bei Gamern beliebte visuelle Immersion", schreibt LG in einer Ankündigung. Erste Bilder von dem Display in Aktion will der Hersteller schon morgen, am 4. Januar, bei YouTube zeigen . Bisher gibt es noch keine Informationen zum Marktstart oder zum Preis."Das 48-Zoll-Bendable-CSO-Display von LG Display ist für Spiele optimiert, da es den Einsatz fortschrittlicher Technologie maximiert, die eine weitere Ebene in Bezug auf die Bereitstellung eines immersiven Erlebnisses schafft. Mit anderen Worten, es bietet Gamern die allerbeste Spielumgebung", sagt Dr. Chang-ho Oh, Executive Vice President & Head of the TV Business Unit bei LG Display.