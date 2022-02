HyperSnap - Umfassendes Screenshot-Tool

Editor inklusive

Manchmal kann es sehr nützlich sein, den aktuellen Bildschirminhalt festhalten zu können. HyperSnap (Version 8.23) macht es möglich, den kompletten Desktop oder bestimmte Bereiche einzufangen und in Bildform auf der Festplatte abzuspeichern.Unter Windows einen Screenshot anzufertigen ist keine allzu schwere Aufgabe. HyperSnap bietet jedoch einige praktische Zusatzfunktionen für das Erstellen und den anschließenden Umgang mit den Schnappschüssen. So kann beispiels­weise der ganze Bildschirminhalt oder nur ein definierter Bereich festgehalten werden.In einem Editor stehen anschließend ver­schiedene Text- und Zeichenwerkzeuge bereit, sodass sich einfache Änderungen ohne zu­sätzliches Bildbearbeitungsprogramm bewerk­stelligen lassen. Zum Beispiel markieren Sie auf diese Weise wichtige Bildelemente oder ändern die Farben.Darüber hinaus können mit HyperSnap auch Texte aus langen Dokumenten oder von Webseiten ausgelesen werden. Besonders praktisch: Dank der sogenannten AutoScroll-Funktion kann das Programm den gesamten Inhalt einfangen, auch wenn auf dem Bildschirm nur ein Teil davon dargestellt wird. Der gescannte Text kann dann direkt in Textverarbeitungsprogramme eingefügt werden. In neueren Versionen funktioniert dies jedoch nur noch eingeschränkt (siehe Hinweis).Aktuell kann HyperSnap 20 Tage kostenlos getestet werden. In dieser Version fügt das Programm einen Stempel in die obere linke Ecke der Aufnahmen ein. Danach bieten die Entwickler eine Lizenz zum Preis von 30 Euro an Leider hat HyperSnap inzwischen ein paar seiner alten Stärken einbüßen müssen: Die Funktion TextSnap, mit der sich Texte in anderen Anwendungen erfassen lassen, funktioniert nur noch eingeschränkt, d.h., bei einigen älteren Programmen. Basiert eine Anwendung auf DirectX, DirectWrite oder einer neueren Programmiersprache, klappt dies hingegen nicht mehr.In älteren Versionen war HyperSnap noch in der Lage, Schnappschüsse aus Inhalten wie 3D-Games und Videos, die über den DirectX-Treiber der Grafikkarte dargestellt werden, einzufangen. Dies ist inzwischen leider nicht mehr möglich, sodass HyperSnap einen ähnlichen Funktionsumfang wie die Freeware-Alternativen Greenshot oder Hardcopy bietet.