Bester TV für Xbox Series X: Microsoft und LG werden Partner

Viele Funktionen der Xbox Series X setzen eine entsprechende Unter­stützung beim angeschlossenen Fernseher voraus. Microsoft und LG sind jetzt eine offizielle Partnerschaft eingegangen, um die OLED-TVs des Unternehmens für die Next-Gen-Konsole fit zu machen.

Was ist der beste TV für die Xbox Series X? Microsoft und LG antworten

LG will alles bieten

LG

In erster Linie ist es eine Marketing-Partnerschaft, die die OLED-Sparte von LG und Microsoft für Europa, Afrika, den Mittleren Osten und Asien eingehen. Wie die beiden Unternehmen verkünden, will man aber auch technisch in Bezug auf die optimale Darstellung der Inhalte der Xbox Series X zusammenarbeiten und Geräte vorstellen, die optimal für die Nutzung mit der Microsoft-Konsole geeignet sind.Wichtiger Dreh- und Angelpunkt für eine vollständige Ausnutzung der Darstellungsmöglichkeiten ist ein vollwertiger HDMI-2.1-Anschluss am TV. Nur mit diesem lassen sich Funktionen wie 120 Hz in 4K überhaupt nutzen. Aber auch andere Features wie 1 ms Reaktionszeit, Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM), verbesserte Audio Channels (eARC) und HDR setzen entsprechende Technik in den Fernsehgeräten voraus.Wie LG in seiner Pressemitteilung zur Partnerschaft mit Microsoft schreibt, bieten schon aktuelle OLED-Modelle vollwertige HDMI-2.1- Anschlüsse. Darüber hinaus will man als erster Hersteller Support für das neue HGiG-Profil, ein HDR-Preset für Gaming, leisten können - dies soll eine Kontrastdarstellung im Sinne der Entwickler ermöglichen. Auch dank der Unterstützung von Dolby Vision und Dolby Atmos sieht man sich gut für die Zusammenarbeit mit der Xbox Series X gerüstet.Zu guter Letzt setzt LG ein Ausrufezeichen hinter spezielle Gaming-Funktionen wie die vom TÜV Rheinland geprüfte Eye Comfort-Funktion, die der Ermüdung der Augen vorbeugen soll. "Die Zertifizierung bescheinigt, dass die Fernseher flimmerfrei sind, nur minimal blaues Licht ausstrahlen und einen großen Farbraum, eine ausgezeichnete HDR-Leistung und eine konsistente Bildqualität bei Betrachtung aus einem breiten Winkel liefern", so das Unternehmen.