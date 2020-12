Cyberpunk 2077: Aktionäre verklagen Entwickler auf Schadensersatz

Eine Anwaltskanzlei hat Klage gegen die Entwickler von Cyberpunk 2077 eingereicht. Dabei wollen sie in einer Sammelklage Schadenersatz für Aktionäre einfordern, die durch den Fehlstart des gehypten Games geschädigt wurden.

Irreführende Angaben

Jetzt wird es auch einigen Investoren zu dicke: Der ganze Rummel zum missglückten Start von Cyberpunk 2077 hat dazu geführt, dass den Entwicklern nun eine erste Investorenklage ins Haus steht. Die New Yorker Anwaltskanzlei Rosen Law Firm, eine weltweit tätige Anwaltskanzlei, spezialisiert auf Anlegerrechte, hat eine Sammelklage im Namen von Käufern der Wertpapiere von CD Projekt S.A. eingereicht. Die Klage zielt darauf ab, Schadenersatz für Investoren gemäß den Bundeswertpapiergesetzen in den USA zu erlangen.Die Anwaltskanzlei hat vorgetragen, dass CD Projekt falsche oder irreführende Angaben gemacht oder es versäumt hat offenzulegen, wie es um den Status des Spiels nun wirklich steht. Die Anwälte meinen, dass dem polnischen Publisher schon lange vor dem Marktstart klar gewesen sein musste, das ihr Launch in einem Debakel enden werde.Unter anderem wird ihnen vorgeworfen, dass "Cyberpunk 2077 auf Xbox und Playstation aufgrund einer enormen Anzahl von Fehlern praktisch unspielbar war". Der Schaden sei dann vergrößert worden, als Sony Cyberpunk 2077 aus dem Playstation-Store entfernen hatte und Sony, Microsoft und CD Projekt gezwungen waren, volle Rückerstattungen für das Spiel anzubieten. Wie hoch die Schäden der Investoren dabei sind, ist bisher nicht bekannt. Bis Mitte Februar können Anleger sich der Klage noch anschließen. Erst dann wird man wohl Antworten auf die Frage erhalten.Der Aktienkurs war nach den ersten Negativschlagzeilen schon abgestürzt.