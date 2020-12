Flüssig und handlich: Enthusiast bringt Cyberpunk 2077 auf die Switch

Auf PS4 und Xbox One sorgt die Leistung von Cyberpunk 2077 für echtes Drama. Ein YouTuber zeigt, dass neue Möglichkeiten wie Cloud-Gaming und etwas Interesse für Custom-Firmware den heiß diskutierten Titel auch auf die Nintendo Switch bringen können.

Cyberpunk 2077 läuft über Cloud Gaming ganz gut auf der Switch

Dann noch Stadia und los

Es ist das große Thema rund um den Release von Cyberpunk 2077: Auf der alten Konsolen­generation PS4 und Xbox One macht der Titel aktuell keine besonders gute Figur - Leis­tungseinbrüche mit Bildraten von 15 Frames sind definitiv für ein gutes Spielerlebnis nicht akzeptabel. Doch wie kann es dann sein, dass der YouTuber Nintendrew das Spiel auf der noch deutlich schwächeren Nintendo Switch in erstaunlicher Qualität zum Laufen bekommt? Er nutzt schlau die Möglichkeiten, die neue Cloud-Gaming-Angebote bieten.Für sein Vorhaben hatte sich Nintendrew klare Eckpunkte gesetzt. Das Spiel sollte eine gute Performance bieten. Darüber hinaus waren voller Support für Joy-Cons und Pro-Controller ein Ziel. Zu guter Letzt sollten all diese Vorhaben auf einem Weg erreicht werden können, der auch für weniger erfahrene Nutzer nachvollziehbar ist. Allerdings betont der YouTuber, dass die nötigen Software-Modifikationen trotzdem natürlich auf eigene Gefahr erfolgen und einen Garantieverlust zur Folge haben können.Nintendrew macht sich für seine Modifikation zu Nutze, dass die Switch auf den Nvidia-Prozessor Tegra X1 aufsetzt, auf dem wiederum eine angepasste Android-Version zum Laufen gebracht werden kann. Hier ist natürlich Vorwissen zum Ausführen von Custom-Firmware auf der Switch nötig - der NH Switch Guide bietet eine gute Basis für Homebrew-Neulinge. Es gilt allerdings eine klare Einschränkung: Switch-Konsolen ab einer bestimmten Versionsnummer können nicht entsprechend modifiziert werden.Im nächsten Schritt sei es dann fast schon "zu einfach" Cyberpunk 2077 auf die Switch zu bekommen. Da Googles Game-Streaming-Service Stadia als App im Play Store bereit­steht, kann dieser auch auf der modifi­zierten Switch genutzt werden - Cyberpunk 2077 ist hier als Kauftitel verfügbar. Die App registriert die Joy-Cons dabei als einen Xbox-Controller und weist entsprechend die Steuerung ohne Anpassungen zu. Im Handheld-Modus kann Stadia im 720p-Modus betrieben werden, was die Anforderungen an die Internetanbindung verringert, aber auch das Spielen in 1080p auf dem Fernseher ist möglich.