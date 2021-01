Cyberpunk 2077: Interesse sinkt rapide, Gamer verlieren schnell Lust

Die Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 war sicher der Hype schlecht­hin von 2020, doch als es dann soweit war, erlebte CD Projekt Red wegen vieler Bugs ein mittelschweres Debakel. Doch auch auf dem PC, wo es verhältnismäßig glatt lief, hat das Interesse schnell abgenommen.

Spieler verlieren schnell Lust

Cyberpunk 2077 kann man schon als Spiel bezeichnen, das in die Geschichte eingehen wird, das allerdings nicht unbedingt aus positiven Gründen. Denn natürlich hat das Spiel für besonders viele Negativ-Schlagzeilen gesorgt, weil es unfertig und voller Bugs war. Auf dem PC war die Sache noch am besten, denn diese Version war im Gegensatz zu Xbox One und PlayStation 4 verhältnismäßig fehlerfrei und stabil.Es ist deshalb durchaus bemerkenswert, dass Cyberpunk 2077 drei Mal schneller aktive Spieler verloren hat als The Witcher 3: Wild Hunt im Jahr 2015. Denn das aktuelle Science-Fiction-Rollenspiel von CD Projekt Red hat seit dem Start auf Steam einen 79-prozentigen Rückgang an Nutzern verzeichnen können oder müssen.Laut den von GitHyp erfassten Zahlen hatte Cyberpunk 2077 kurz nach dem Start bis zu eine Million Nutzer auf dem PC bzw. auf Steam, mittlerweile ist diese Zahl aber auf etwa 225.000 Spieler gesunken. Dieser Rückgang ist wie erwähnt etwa drei Mal so schnell wie bei The Witcher 3, denn das Abenteuer von Hexer Geralt brauchte rund drei Monate, um auf diesen Wert zu sinken (bei ähnlicher Ausgangssituation).Anmerken muss man hier, dass Einzelspieler-Titel natürlich grundsätzlich schneller Spieler verlieren als Multiplayer-fokussierte Games. Eine Ausnahme sind Open-World-Titel, bei diesen ist der Rückgang der Nutzer etwas bis deutlich langsamer (im Bereich Single Player).Der Vergleich von Cyberpunk 2077 und The Witcher 3 ist übrigens trotz des unterschiedlichen Settings durchaus zulässig, eben weil beide Games in einer ganz ähnlichen offenen Spielwelt angesiedelt sind.