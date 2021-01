Ulkiges Ergebnis: Third-Person-PC-Mod für Cyberpunk 2077 verfügbar

Ab sofort ist es möglich, Cyberpunk 2077 auch aus der dritten Personen zu erleben. In der Modding-Community Nexus Mods ist eine Anpassung aufgetaucht, die das Spiel um eine Third-Person-Kamera erweitert. Das Ergebnis ist vielversprechend, oft aber auch noch ulkig.

Jetzt geht es in der dritten Person durch Night City

Installation recht einfach

Cyberpunk 2077 lässt für viele Nutzer Wünsche offen, die man sich auf dem PC dank Mods auch einfach selbst erfüllen kann. Eine der Anlaufstellen, die sich hier schnell etabliert hat, ist die Community Nexus Mods, auf der Downloads, Anleitungen und Austausch gebündelt werden. Seit Kurzem findet sich hier unter der Überschrift " TPP MOD WIP third person " eine Spiel-Modifikation des Modders Jelle Bakker, die eine Third-Person-Kamera in das Spiel integriert.Eines muss dabei zunächst klar erwähnt werden: da das Spiel von den Entwicklern bis auf wenige Ausnahmen voll auf die Egoperspektive ausgelegt wurde, ist für eine Kamera, die das Spielgeschehen aus der dritten Person zeigt, mehr als nur eine kleine Anpassung nötig. Die größte Baustelle: Die Animationen des Spielecharakteres V. Wie Eurogamer anmerkt, sind so unter anderem Gehbewegung und Geschwindigkeit in der Third Person nicht synchronisiert, was zu einem deutlichen Gleiteffekt führt. Auch viele weitere Animationen wirken eher ungelenk und ulkig, der Entwickler spricht hier klar von einer Work-in-Progress-Version.Aktuell ist die Mod deshalb wohl nur für ruhige Spaziergänge zu empfehlen, um sich Night City oder neu erworbene Ausrüstung mal aus einer anderen Perspektive anschauen zu können. Spätestens in Kämpfen ist die Anpassung dann im aktuellen Zustand aber fast nicht mehr zu gebrauchen. Ein lustiger kleiner Fehler: im Wasser ereilt einen mit aktivierter Third-Person-Kamera wegen sofortiger Animations-Starre unweigerlich der Tod.Die Installation von Mods für Cyberpunk ist dabei in wenigen Schritten möglich. Der Entwickler verweist hier auf eine sehr übersichtliche Anleitung des YouTubers Slothability, die wir euch ebenfalls in diesem Artikel verlinkt habe. In diesem Fall wird zunächst Download und Installation der Leistungsoptimierungs-Mod " Cyber Engine Tweaks " vorausgesetzt. Danach kann dann die TPP-Mod einfach in den Cyberpunk 2077\bin\x64\-Ordner verschoben werden. Im Spiel stehen dann beim Drücken von B vier Kameraperspektiven zur Verfügung.