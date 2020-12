Cyberpunk 2077: Atmosphärischer Trailer stimmt auf den Release ein

Großprojekt des Witcher-Studios

Night City frei erkunden

Release nach mehreren Verschiebungen

Mit Cyberpunk 2077 erscheint am Donnerstag einer der am meisten erwarteten Titel des Jahres. In diesem schlüpfen Spieler in die Rolle eines Söldners, der in der Metropole Night City auf der Suche nach einem ganz besonderen Cyber-Implantat ist. Um den bevorstehenden Start gebührend zu feiern, haben die Entwickler einen überaus gelungenen launch-Trailer veröffentlicht, der noch einmal tiefe Einblicke in die Spielwelt liefert und auch in einer deutsch synchronisierten Sprachfassung vorliegt.Cyberpunk 2077 ist das neueste Werk des polnischen Entwicklers CD Projekt Red, der sich vor allem mit der The Witcher-Trilogie einen Namen machen konnte und spätestens mit deren dritten Teil auch selbst einen gewissen Kultstatus erreicht hat. Dementsprechend hoch fallen die Erwartungen der Fans an Cyberpunk 2077 aus, welches sich thematisch allerdings in eine vollkommen andere Richtung bewegt. Statt einer mittelalterlichen Fantasy-Welt ist Night City zentraler Schauplatz. Die dystopische Stadt ist zu einem Sammelbecken von mo­derns­ter Technik, aber auch von Korruption und Kriminalität geworden. Viele der Einwohner sind besessen von kybernetischen Kör­per­mo­di­fi­ka­tio­nen.Diese Modifikationen spielen auch für den Protagonisten, dem Söldner V, eine große Rolle und so lässt dieser sich mit verschiedenen Fähigkeiten ausstatten, die zudem fortlaufend verbessert werden können. Zu Beginn entscheiden sich Spieler außerdem für eine von drei unterschiedlichen Hintergrundgeschichten des Helden, was dann natürlich Einfluss auf den weiteren Verlauf des Spiels nimmt. Sogar das Aussehen, die Kleidung und das Geschlecht von V dürfen frei gewählt werden.Eine der zentralen Aufgaben des Spielers ist die Suche nach einem ganz besonderen Im­plan­tat, welches seinem Träger nichts Geringeres als und Sterblichkeit verspricht. Natürlich gibt es in der offenen und frei begehbaren Megacity aber noch deutlich mehr zu tun und zu entdecken, wie auch der nun veröffentlichte Launch-Trailer noch einmal deutlich macht. In der Story wird zudem ein Charakter namens Johnny Silverhand eine bedeutende Rolle spie­len, der vom Hollywood-Star Keanu Reeves verkörpert wird.Cyberpunk 2077 musste in der Vergangenheit gleich mehrfach verschoben werden und sollte ursprünglich eigentlich bereits im September respektive November erscheinen. Der Veröffentlichung am 10. Dezember 2020 steht nun aber endgültig nichts mehr im Wege. An diesem Datum erscheint Cyberpunk 2077 für den PC, die Xbox One und PlayStation 4 , es ist aber auch auf der Xbox Series X sowie PlayStation 5 spielbar. Ein umfassendes Grafik-Upgrade für die neue Konsolengeneration soll im nächsten Jahr nachgereicht werden. Wer möchte, kann Cyberpunk 2077 außerdem beim Streaming-Dienst Google Stadia spielen.