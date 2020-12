Cyberpunk 2077: Erste Einzelhändler erstatten den Kaufpreis zurück

Nach dem gigantischen Hype rund um "Cyberpunk 2077" wird das Spiel seit der Veröffentlichung immer mehr zum Debakel für Entwickler CD Projekt Red. Nun gewährt auch die Handelskette GameStop verärgerten Kunden ein Umtauschrecht aufgrund "defekter" Ware.

GameStop nimmt "defekte" Ware zurück

Alle Infos über Hardware, Spiele und Zubehör

Der Release des futuristischen Rollenspiel-Blockbusters Cyberpunk 2077 Anfang Dezember war von unzähligen Spielern weltweit herbeigesehnt worden. Seit der Veröffentlichung ist das neue Werk der Witcher-Macher CD Projekt Red allderdings erst zu einem Publicity- und dann auch zu einem finanziellen Fiasko für das polnische Entwicklerstudio geraten. Verantwortlich dafür ist vor allem die katastrophale Performance der Versionen für die PlayStation 4 und die Xbox One.Die verheerende Kritik enttäuschter Kunden ist dabei keinesfalls als Überreaktion darauf zu werten, dass Cyberpunk 2077 inhaltlich nicht hielt, was es versprach, sondern vielmehr wurde die Fassungen für die ältere Konsolengeneration tatsächlich in einem unzumutbaren Zustand ausgeliefert. Dies war spätestens klar als sowohl Sony PlayStation als auch Mi­cro­softs digitaler Store für Spiele verärgerter Käufer das Recht einräumte, die Rück­er­stat­tung des Kaufpreises der digitalen Fassung einzufordern.Wie die Gaming-Webseite Kotaku berichtet, weist nun sogar GameStop als führende Einzelhandelskette im Videospielbereich ihre Mitarbeiter an, die Retail-Konsolenversion von Cyberpunk 2077 zurückzunehmen und den vollen Kaufpreis zu erstatten, selbst wenn die Verpackung geöffnet und das Spiel gespielt wurde. Dabei werden die Kopien gar als "defekt" markiert, bevor sie anschließend an den Hersteller zurückgeschickt werden.Das Vertrauen und die Wertschätzung der Spieler gegenüber CD Projekt Red dürfte mit der Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 in diesem Zustand wahrscheinlich über Jahre hinweg empfindlich gestört sein. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die Situation zu einem noch größeren finanziellen Debakel gerät, sobald weitere Einzelhändler die Konsolen-Version aus dem Verkehr ziehen.Im schlimmsten Fall hat die mehrmals nach hinten verschobene und doch ganz offensichtlich immer noch verfrühte Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 sogar ein rechtliches Nachspiel für CD Projekt Red. Mehrere Anwaltskanzleien beschäftigen sich momentan mit der Frage, ob das polnische Studio seine Kunden bewusst getäuscht hat. Dabei ist es nicht un­wahr­schein­lich, dass Sammelklagen gegen den einstigen Liebling der Fans eingereicht werden.