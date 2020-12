US-Heimatschutz ist wegen Backdoors in Fernsehern aus China alarmiert

Die IT-Sicherheitsexperten des US-Heimatschutz-Ministeriums be­schäf­ti­gen sich aktuell mit Fernsehern. Konkret geht es um Geräte des chi­ne­si­schen Herstellers TLC, in denen zuvor bereits Backdoors gefunden wurden.

Fernwartung oder Backdoor?

Die ganze Sache nahm ihren Lauf, als der unabhängige Sicherheitsforscher John Jackson vor einigen Wochen einen Bericht über schwerwiegende Sicherheitslücken in der Firmware der fraglichen Fernsehgeräte veröffentlichte. Dieser lief noch darauf hinaus, dass Angreifer sich Zugang zu den Systemen verschaffen und von diesen persönliche Daten der Nutzer und auch Zugangstokens der installierten Apps herunterladen können. Eine zweite Schachstelle erlaubte auch das Einschleusen von Codes tief in die Firmware.Dabei hätte es sich im Prinzip um mehr oder weniger normale Lücken in der auf den Fern­se­hern eingesetzten Android-Version handeln können. Allerdings verhielten sich die Ge­rä­te auf verschiedene Weisen merkwürdig und teilweise wurden öffentlich bekannt ge­wor­de­ne Si­cher­heits­lü­cken plötzlich auch gepatcht - ohne dass die Nutzer über diesen Vorgang in ir­gend­ei­ner Form informiert wurden. Das geht aus einem Bericht des Security Ledger hervor.Der Hersteller gab auch zu, dass es eine Fern­war­tungs-Funktion gäbe. Allerdings kam eher der Verdacht auf, dass es generelle Hin­ter­tü­ren zu den Systemen gibt, über die es dem Her­stel­ler möglich ist, auf verschiedene Funk­tio­nen und den Speicher der Fernseher zu­zu­grei­fen. Denn wenn es dem Unternehmen mög­lich ist, gezielt Patches für Soft­ware-Kom­po­nen­ten zu in­stal­lie­ren, die nicht von einer integrierten Up­date-Funk­tion abgeholt werden, hat der Her­stel­ler fak­tisch einen vollen Zugang zu den Geräten, die bei seinen Kunden im Wohnzimmer herumstehen.In den Sicherheitsbehörden der USA reagiert man bekanntlich ziemlich empfindlich, wenn chinesische Firmen unter Verdacht stehen, problemlos auf Systeme zuzugreifen. Zwar handelt es sich hier nicht um eine kritische Infrastruktur wie ein Mobilfunknetz, doch bergen auch solche Backdoors bei Privatnutzern ein hohes Risiko für die Bürger des Landes.