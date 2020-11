Xbox Series X: Nutzer beklagen Geräteabstürze beim Laden von Games

Die Xbox Series X ist seit Anfang dieser Woche offiziell erhältlich und die neue Microsoft-Konsole verkauft sich laut dem Redmonder Unternehmen auch bestens. Entsprechend viele Konsolen sind auch bereits unterwegs, doch hier läuft offenbar nicht alles rund.

Offenbar keine Einzelfälle

Erfahrene Technik-Nutzer wissen: Wer Hardware zum Lauch kauft oder Software von Tag 1 an spielen will, der sollte sich auf mehr oder weniger schwere Kinderkrankheiten gefasst machen. Und offenbar gibt es auch bei der Xbox Series X welche, doch so viel vorweg: Verlässliche Aussagen dazu, wie weit verbreitet die Probleme sind und unter welchen Umständen sie auftreten, gibt es derzeit nicht.Jedenfalls berichten einige Besitzer der Xbox Series X, dass bei ihnen die Konsole nicht ordnungsgemäß funktioniert. Genauer gesagt sollen die Konsolen beim Laden von Spielen abstürzen. Dabei scheint das Spiel bzw. dessen Ladevorgang regulär zu starten, nach einigen wenigen Sekunden bricht das aber ab und die Konsole stürzt ab bzw. schaltet sich aus.Dazu gibt es bereits auf Reddit sowie im Support-Forum von Microsoft einige Meldungen, auch das bekannte Windows-Blog Windows Central schreibt, dass man Nutzer-Rückmeldungen dazu bekommen habe. Betroffene berichten, dass eine Neuinstallation sowie Reset der Konsole nichts bringen.Als Spieletiteln tauchen mehrere Namen auf, darunter Forza Horizon 4, Fortnite und No Man's Sky, besonders häufig dürfte Call of Duty: Warzone betroffen sein. Ob das aber tatsächlich mit dem Spiel selbst zusammenhängt oder die Häufung mit der Popularität des Shooters zu tun hat, lässt sich derzeit natürlich auch nicht sagen.Microsoft hat sich dazu noch nicht zu Wort gemeldet, man kann aber für Betroffene nur hoffen, dass sich das Ganze mit einem Software-Update lösen lässt. Das ist das bisher wohl schwerwiegendste Problem, das im Zusammenhang mit der Xbox Series X aufgetaucht ist. Es ist aber nicht das Einzige, denn es gibt einige weitere Bugs, darunter Signal-Probleme mit 4K-TVs bei 120Hz, nicht funktionierendes Quick Resume, "ratternde" Laufwerke und noch einiges mehr.