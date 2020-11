Xbox Series X & S: Microsoft veröffentlicht bekannte Launch-Probleme

Der Release der Xbox Series X & S findet bereits morgen statt. Dennoch scheint zum Start der Next-Gen-Konsole noch nicht alles ohne Probleme zu funktionieren. Microsoft hat nun eine Liste mit den bekannten Fehlern veröffentlicht. Der BBC iPlayer und EA Play lassen sich nicht starten.

EA Play lässt sich trotzdem verwenden

Das geht aus einem Beitrag im Community-Forum der Redmonder hervor. Obwohl EA Play ab morgen in der Ultimate-Version des Xbox Game Pass enthalten sein wird, kann die da­zu­ge­hö­ri­ge Anwendung zunächst nicht auf der neuen Konsolen-Generation gestartet werden. Wes­halb dies der Fall ist, bleibt unklar. Microsoft und EA sollen momentan eine Lösung su­chen und an einem Patch arbeiten. Einen Workaround gibt es derzeit ebenfalls noch nicht.Obwohl die EA Play-App nicht ausgeführt wer­den kann, haben die Nutzer natürlich die Mög­lich­keit, die in dem Abonnement ent­hal­te­nen Spiele über den Store herunterzuladen. Die EA Play-App ist nicht unbedingt erforderlich, um die Games verwenden zu können.Neben der EA Play-App kann auch die Strea­ming-Anwendung BBC iPlayer nicht gestartet werden. Hierfür ist ebenfalls kein Workaround verfügbar, sodass die Käufer der Xbox Series X oder Series S auf einen Patch warten müssen.Darüber hinaus gibt es aktuell noch weitere Probleme in Zusammenhang mit der Next-Gen-Konsole von Microsoft. Das Quick Resume-Feature soll noch nicht bei allen Spielen funk­tio­nie­ren. Wie Windows Central schreibt, wird auf einigen TV-Geräten kein Bild angezeigt, wenn der Nutzer eine 4K-Auflösung mit einer Bildwiederholungsrate von 120 Hertz einstellt. Dieses Problem müssen die verschiedenen Hersteller mit einem Firmware-Update beheben.