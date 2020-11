Elden Ring: Xbox-Chef ist begeistert vom ambitionierten Rollenspiel

Um den nächsten potentiellen Rollenspielhit vom japanischen Ent­wick­ler­stu­dio From Software, Elden Ring, war es zuletzt sehr still geworden. Im Zuge der Veröffentlichung der Xbox Series X/S bringt Microsoft-Manager Phil Spencer den Titel nun wieder ins Gespräch.

Der Xbox-Boss ist gut informiert

Elden Ring soll ganz neue Impulse setzen

Alle Infos, Spiele und Termine

Microsoft

Nachdem Fans des neuen From Software-Titel Elden Ring in den letzten Monaten nicht gerade mit News bezüglich des Fantasy-Abenteuers überhäuft wurden, heizt nun ein deutliches Le­bens­zei­chen den Hype um das neue Werk von Dark Souls-Schöpfer Hidetaka Miyazaki wei­ter an.Kein Geringerer als Phil Spencer, Chef von Microsofts Gaming-Abteilung, gab in einem In­ter­view mit der Gaming-Webseite GameSpot einige Information zu Elden Ring preis: "Ich habe tatsächlich schon ziemlich viel gesehen. Ich habe schon ziemlich viel gespielt."Obwohl Spencer nicht im Detail über das Spiel, wel­ches in Zusammenarbeit mit Game of Thrones-Autor G.R.R. Martin entwickelt wird, spre­chen kann, schwingt doch sehr viel Be­gei­ste­rung bei seinen Worten mit: "Für je­man­den wie mich, der in der letzten Dekade alle Spiele von Miyazaki gespielt hat, ist dies eindeutig der ambitionierteste Titel, an dem er bisher ge­ar­bei­tet hat. Ich meine, ich liebe seine Spiele, aber wenn ich sehe, wie er und sein Team einige Spielmechaniken in Angriff nehmen, das Set­ting, die Zusammenarbeit mit einem anderen Schöp­fer hinsichtlich der Story. Ich liebe es."Laut Spencer zeigt sich, wie Miyazaki sich mit Elden Ring "selbst herausfordert, […], seinen Horizont erweitert." From Software konnte mit Sekiro bereits neue Impulse zusätzlich zum bekannten, ungemein erfolgreichen Souls-Ansatz geben - man darf also gespannt sein, wie viel mehr Innovation in Elden Ring steckt.Wann genau mit neuen interessanten Details und konkreten Informationen zum Fantasy-Epos gerechnet werden kann, ist weiterhin nicht abzusehen. Es wird allerdings spekuliert, dass Elden Ring womöglich im Rahmen der Game Awards 2020 im Dezember groß prä­sen­tiert werden könnte. Dann vielleicht sogar mit irgendeinem exklusiven Xbox-Deal im Schlepp­tau. Bestätigt wurde dergleichen bislang jedoch nicht.