Xbox & PS5: Samsung und LG verteilen Software-Updates für 4K-TVs

Nicht nur Microsoft feiert den heutigen Release der Xbox Series X und Series S, auch TV-Hersteller wie Samsung und LG starten mit der Ver­tei­lung neuer Software-Updates im Zuge der Next-Gen-Konsolen. Ver­bes­se­run­gen hinsichtlich VRR, ALLM und HDR werden erwartet.

Updates dürften Features wie VRR, ALLM und HDR verbessern

LG

Wie Jason Ronald, derzeitiger Partner Director im Program Management des Xbox-Teams, auf Twitter bekannt gibt, können Besitzer von LG- und Samsung-Fernsehern ab sofort Aus­schau nach neuen Software-Updates halten. Die kommenden Firmware-Aktualisierungen soll dabei helfen, die "". In den USA werden passende Updates bereits für Smart-TV-Modelle aus den Jahren 2020 und 2019 verteilt. Über detaillierte Änderungen, die damit einhergehen, wurde jedoch bisher nicht gesprochen.Aller Voraussicht nach, werden sich LG und Samsung auf Optimierungen in Bezug auf High Dynamic Range (HDR), den Auto Low Latency Mode (ALLM) und die Variable Refresh Rate (VRR) konzentrieren, die nebst dem 120-Hz-Betrieb via HDMI 2.1 als Kernfunktionen der Next-Gen-Konsolen ausgerufen wurden. Aus den Twitter-Kommentaren geht unter an­de­rem hervor, dass LG seine OLED-Fernseher aus dem Jahr 2019 von der Firmware-Version 4.8.0 auf 5.0.3 aktualisiert. Die diesjährigen LG OLED CX-Modelle sollen hingegen auf Version 3.11.26 angehoben werden. Bei Geräten wie dem Samsung Q90T sind zudem Update-Sprünge von Version 1402 auf 1403 zu sehen.Wer über die Anschaffung eines neuen LG OLED-TVs nachdenkt, sollte die Berichte aus der vergangenen Woche beachten. Aktuell im Handel erhältliche Smart-TVs des Herstellers sollen hinsichtlich der variablen Bildfrequenz (VRR) mit Problemen zu kämpfen haben. Fällt die Bildwiederholrate auf unter 120 Hz, wie in den meisten Spielen üblich, kann es zu Bild­fla­ckern und einer verfälschten Anzeige von Grau- und Schwarztönen kommen. Ein Soft­ware-Update dürfte dieses Problem nicht beheben, weshalb viele derzeit auf eine neue Panel-Charge und ein Statement seitens LG warten.