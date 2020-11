Microsoft warnt nun offiziell: Bitte keinen Dampf in die Xbox blasen

Die Xbox Series X ist seit einigen Tagen verfügbar und steht auch schon in den Wohnzimmern der ersten Nutzer. Und so mancher nutzt die Kon­sole zu Schabernack. In einem Fall musste Microsoft nun offiziell eine War­nung aussprechen - und ist selbst einigermaßen verwundert.

Dampf plus Technik ist gleich keine gute Idee

"Schwebender" Ball auch ein Fake

Gestern tauchten in sozialen Netzwerken gleich mehrere Videos auf, in denen zu sehen war, wie dichte Rauschwaden aus der neuen Microsoft-Konsole herauskommen. Dazu wurde von "Betroffenen" berichtet, dass die Konsole komplett überhitzt und dabei fast abgebrannt wäre.Doch schnell war klar, dass sich hier einige Spaßvögel einen Scherz erlaubt haben. Auch das Wie der Fakes war schnell enttarnt : Der "Rauch" war nämlich keiner, vielmehr war es Dampf, der mit Hilfe von elektronischen Zigaretten, also dem so genannten Vaping, erzeugt wurde.Dazu hat sich mittlerweile auch Microsoft zu Wort gemeldet: Denn der Redmonder Konzern schrieb auf Twitter : "Wir können nicht glauben, dass wir das sagen müssen, aber blasen Sie bitte keinen Vape-Rauch in Ihre Xbox Series X." Man muss wohl nicht näher ausführen, warum es wohl keine so gute Idee ist, in ein High-Tech-Gerät wie die neue Xbox Wasserdampf zu blasen.Dieser Hoax hat sicherlich einen ernsten bzw. indirekt glaubhaften Hintergrund, denn bei der zweiten Microsoft-Konsole gab es tatsächlich große Probleme. Bei der Xbox 360 kam es zum so genannten "Red Ring of Death", damals mussten die Redmonder zahlreiche Konsolen zurückrufen und ersetzen.Es gab gestern auch noch einen zweiten Xbox Series X-Fake, dieser war allerdings deutlich harmloserer Natur: Denn es wurde von Anfang an vermutet, dass beim "schwebenden" Ping-Pong-Ball ebenfalls getrickst wurde. Denn obwohl ein solches Schweben des Balls physikalisch zwar theoretisch möglich wäre, ist in der Praxis die Stärke des Luftzugs des Konsolen-Ventilators nicht ausreichend, um ihn dort zu halten. Und so ist nun auch ein Bild aufgetaucht, das zeigt, wie dieser "Trick" gelang, nämlich mit dem Draht einer Büroklammer (oder ähnlichem).