Microsoft erklärt: So richtet man die Xbox Series X und Series S ein

Die Xbox Series X und Series S sind ab heute in Deutschland erhältlich. Zwar dürfte das Einrichten der neuen Konsolen die meisten Nutzer vor keine größeren Herausforderungen stellen, dennoch erklärt Microsoft in einem Video, welche Dinge dabei beachtet werden sollten. Dazu zählt es etwa, den idealen Standort für die Konsole zu finden und diese mit den mobilen Apps zu verbinden.Wie Microsoft erläutert, sollte die neue Konsole auf einer ebenen und kühlen Oberfläche stehen. Es sollten sich keine Wärmequellen in direkter Nähe befinden und die Lüftungsgitter sollten nicht blockiert werden. Insgesamt ist ein Freiraum von 10 bis 15 cm auf allen Seiten der Konsole empfehlenswert.Im nächsten Schritt wird die Xbox Series X|S mit dem Stromnetz und via HDMI mit dem Fernseher verbunden. Nach dem Einschalten sollte die Konsole dann mit der Xbox-App für Android oder iOS verbunden werden. Anschließend kann die Konsole über die App vollständig eingerichtet werden. Zuletzt ist es nur noch erforderlich, die Controller mit der Konsole zu koppeln, bevor diese startklar ist.