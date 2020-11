CD Projekt Red: Keanu Reeves hat Cyberpunk 2077 gespielt, "liebt es"

Das Science-Fiction-Action-Rollenspiel des polnischen Entwicklerstudios CD Projekt Red wurde schier unzählige Male verschoben, doch in rund zwei Wochen wird es endlich soweit sein und wir können in die Welt von Cyberpunk 2077 eintauchen. Glückliche konnten es schon spielen.

Neue Erfahrung für Reeves

Und damit sind sowohl jene gemeint, die Cyberpunk 2077 mit Segen des Entwickler ausprobieren konnten, als auch jene, die auf weniger regulärem Weg an das Spiel gelangt sind. Zur ersten Kategorie zählt jedenfalls Hollywood-Star Keanu Reeves. Das ist natürlich kein Zufall, denn der 56-Jährige hat im langerwarteten Cyberpunk-Epos eine Rolle, er spielt den "Rockerboy" Johnny Silverhand.Das ist auch der Grund, warum Reeves das Spiel schon ausprobieren konnte, wie CD Projekt Red-President und -Co-CEO Adam Kiciński vor kurzem verriet. Kiciński wurde im Rahmen eines Gesprächs mit Investoren (Abschrift gibt es auf Seeking Alpha ) gefragt, ob er denn wisse, was der Schauspieler über Cyberpunk 2077 denkt. Kiciński: "Er hat das Spiel gespielt. Aber soweit ich weiß, ist er noch nicht ganz durch. Aber auf jeden Fall hat er das Spiel gespielt und liebt es."Reeves hat sich bereits zuvor dazu geäußert, was ihn gereizt hat, "in" einem Game mitzuspielen: "Man kann eine Figur auf so viele verschiedene Arten und Weisen spielen, weil es verschiedene Wege und Wahlmöglichkeiten gibt, so dass man fast einen Moment, im Fall einer Entscheidung, mit drei verschiedenen Verhaltenseinstellungen spielen konnte. Das hat Spaß gemacht."CD Projekt Red wurde in der Telefonkonferenz auch auf einen aktuellen Leak angesprochen. Denn eine Person konnte vor kurzem eine fertige, aber ungepatchte Version des Spiels in die Finger bekommen und zeigte online auch Gameplay daraus.Der Schaden hielt sich aber in Grenzen, meinte Kiciński: "Was den Leak betrifft, so gab es glücklicherweise nicht allzu viele Spoiler, denn es ist das Übelste, das Spiel zu installieren, bevor es veröffentlicht wird. Aber es war nicht sehr schädlich."