Windows 10 nun mit Support für Hardware-beschleunigte AV1-Videos

Vor fünf Jahren haben sich einige IT-Unternehmen, darunter auch Netflix, Google und Microsoft, zur "Alliance for Open Media" (AOM) zu­sam­men­ge­schlos­sen. Im Jahr 2018 wurde dann der Video-Codec AV1 veröffentlicht. Der Codec wird nun auch von Windows 10-Geräten unterstützt.

Microsoft setzt neue Hardware voraus

Erweiterung im Microsoft Store verfügbar

AOMedia

Das hat Microsoft in der offiziellen Techcommunity (via Neowin ) bekanntgegeben. Im Vergleich zum Video-Codec H.264 bringt AV1 eine 50 Prozent bessere Komprimierung mit sich. Verglichen mit VP9 beträgt der Vorteil ebenfalls noch 20 Prozent. Damit lässt sich die Datenmenge natürlich auch bei Web-Anwendung wie Videostreaming deutlich reduzieren.Bei AV1 handelt es sich um einen Hardware-beschleunigten Video-Codec, sodass der Strom­ver­brauch auf mobilen Geräten wie Tablets erheblich verringert werden kann. Die Vi­deo­ko­die­rung wird nicht nur von Software, sondern mit Hardware-Unterstützung durchgeführt.Um den AV1-Codec nutzen zu können, wird sehr neue und nicht gerade günstige Hard­wa­re benötigt. Microsoft gibt an, dass der PC des Nutzers mit einem Intel Core-Prozessor der elften Generation und integrierter Iris Xe-GPU ausgestattet sein muss. Al­ter­na­tiv ist eine Gra­fik­kar­te der Nvidia GeForce RTX 30-Serie er­for­der­lich. Demnächst sollen auch GPUs der AMD Radeon RX 6000-Reihe unterstützt werden.Darüber hinaus werden der Windows 10 Build 1909 oder eine aktuellere Version des Redmonder Betriebssystems benötigt. Sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, kann der Nutzer die AV1-Erweiterung aus dem Microsoft Store herunterladen. Nun wird noch ein Web-Browser oder eine andere App mit Support für AV1 benötigt, um die Vorteile des neuen Video-Codes tatsächlich verwenden zu können.