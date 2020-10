Windows 10: Microsoft stellt Workaround gegen Login-Probleme bereit

Zahlreiche Nutzer des Windows 10 Insider-Builds 20226 haben Probleme damit, sich in den eigenen Account einzuloggen. Microsoft hat den Fehler nun bestätigt und einen Bugfix angekündigt. In der Zwischenzeit können die Nutzer allerdings auf einen Workaround zurückgreifen.

Bug lässt sich mit einfachem Workaround umgehen

Fehler nur im Build 20226 enthalten

Alles was du jetzt dazu wissen musst

Alle Fragen umfassend beantwortet

Siehe auch:

Das hat das Redmonder Unternehmen im offiziellen Support-Forum beschrieben. Wie der Nutzer vorgehen muss, hängt davon ab, ob sich das Admin-Konto auf dem betroffenen Gerät befindet oder ob der Account auf einem anderen PC angelegt wurde. In den nachfolgenden Schritten geht Microsoft davon aus, dass das Betriebssystem auf dem Laufwerk "C:" in­stal­liert worden ist. In beiden Fällen muss der angezeigte Fehler-Dialog weggeklickt werden.Sollte sich das Admin-Profil auf dem Rechner des Nutzers befinden, muss die Ein­ga­be­auf­for­de­rung (cmd.exe) mit Admin-Rechten gestartet werden. Nun sollte der Nutzer nacheinander die vier Befehle 'cd C:\Users\%username%', 'takeown /F ntuser.dat*', 'icacls ntuser.dat* /reset' und 'icacls ntuser.dat* /setowner "SYSTEM"' eingeben. Nach einem Neustart dürfte der Login wieder wie gewohnt funktionieren.Falls der Admin-Account auf einem anderen Computer erstellt wurde, muss vor den oben genannten Schritten ein normales Konsolen-Fenster (cmd.exe) geöffnet werden. Nun muss das Kommando "echo %username%" ein­ge­tippt werden. Der ausgegebene Nut­zer­na­me sollte notiert werden, da dieser im nächsten Schritt benötigt wird. Daraufhin wird die Ein­ga­be­auf­for­de­rung wieder geschlossen. Jetzt sollte der Nutzer mit den oben genannten Schritten fortfahren. Die Variable "%username%" wird durch den gespeicherten Nutzernamen ersetzt.Die Redmonder betonen, dass der Bug ausschließlich im aktuellen Build 20226, der lediglich von Windows-Insidern verwendet werden kann, zum Vorschein kommt. Andere Versionen des Betriebssystems sind von dem Fehler nicht betroffen. Es gilt als wahrscheinlich, das Mi­cro­soft den Fehler in Kürze behebt und den Bugfix mit dem nächsten Insider-Build ausliefert.