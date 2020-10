Windows 10: System warnt den Nutzer vor Autostart-Anwendungen

Schon seit langer Zeit verfügen Windows-Systeme über die Möglichkeit, bestimmte Anwendungen nach dem Start des Computers automatisch auszuführen. Die sogenannten Autostart-Apps können sich jedoch auf die Performance auswirken. Daher blendet Microsoft nun Warnungen ein.

Autostart-Apps lassen sich deaktivieren

Wie Windows Latest schreibt, bekommen die Nutzer des Betriebssystems Windows 10 bald eine Warnung zu sehen, sobald eine App zu den Autostart-Anwendungen hinzugefügt wurde. Da das Hochfahren des PCs bei vielen automatisch startenden Programmen lange dauern kann, möchte Microsoft den Nutzern einen besseren Überblick über die Autostart-Apps ver­schaf­fen. Mit einem Klick auf die Benachrichtigung werden die Systemeinstellungen geöffnet.Um zu verhindern, dass eine Anwendung direkt nach dem Login des Nutzers gestartet wird, muss der Menüpunkt "Start-Apps" in den Ein­stel­lun­gen des Redmonder Betriebssystems auf­ge­ruf­en werden. Alternativ kann der Nutzer auch den Unterpunkt "Autostart" im Task-Manager öffnen. Hier werden alle Programme, die beim Systemstart ausgeführt werden, auf­ge­lis­tet. Mit einem Klick auf den Schie­be­reg­ler wird der jeweiligen App der Autostart un­ter­sagt. Natürlich kann die Berechtigung zu jedem Zeitpunkt auch wieder erteilt werden.Momentan werden die Warnungen bei neuen Autostart-Anwendungen lediglich Nutzern, die am Insider-Programm teilnehmen und eine Preview-Version der Windows 10 21H1 auf ihrem Rechner installiert haben, eingeblendet. Somit dürfte das Feature erst 2021 in einen finalen Build eingebaut werden. Das nächste große Funktions-Update soll im Frühjahr erscheinen.