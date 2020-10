Probleme mit optionalen Windows 10-Updates - Bug oder Absicht?

Mit den jüngsten optionalen Updates für die beiden Windows 10 Ver­sionen 1903 und 1909 gibt es Probleme. Dabei geht es aber nicht um Fehler, die das Arbeiten mit dem PC stören, sondern um ein Problem für bevorstehende Updates.

Es hängt am Aktivierungspaket

Da heißt es:

Alle Fragen umfassend beantwortet

Über die Probleme mit den schon Mitte September erschienenen Updates Previews für das Window 10 Mai 2019 Update und das November Update wurde unter anderem bei Desk­modder berichtet. Günter Born hat dann anschließend in seinem Blog die beschriebenen Probleme weiter analysiert . Dabei geht es darum, dass Nutzern nach der Installation des optionalen Updates KB4577062 bemerkt haben, dass ihnen das Feature-Update Windows 10 Version 2004 nicht mehr über die Windows-Update-Funktion angeboten wird. Das ist im Grunde kein großes Problem, denn wer jetzt noch die Windows 10 Version 1903 oder 1909 nutzt, hatte ja anscheinend nicht vor zu aktualisieren oder konnte das aus Gründen nicht. Verwunderlich ist es aber schon, meldeten die beiden Online-Magazine.Doch nun taucht eine weitere Möglichkeit auf, die das Problem im Zusammenhang mit den optionalen Updates erklären könnte: Es wird erwartet, dass Microsoft in Kürze das nächste Feature-Update, also die Windows 10 Version 2009, auch genannt 20H2, freigeben wird. Für diese Versionswechsel hat Microsoft dabei seit einiger Zeit ein sogenanntes Aktivierungs­paket vorgesehen, welches die neuen Funktionen in der neuen Version freischaltet.Im Support-Dokument für das Update KB4577062 wird das Problem mit den beiden alten Windows-Version aus dem Jahr 2019 nun so umschrieben.Windows scheint also nach dem jüngsten Update nicht in der Lage zu sein, das Akti­vierungspaket zu laden. Das könnte dabei sogar Absicht sein. Das betroffene Update ist ja nur eine Preview für den Patch-Day, erst am Patch-Day wird die finale Version veröffentlicht. Zum Patch-Day wird sich aber mit hoher Wahrscheinlichkeit das Aktivierungspaket ändern, um das Update statt auf Version 2004 auch auf Version 2009 zuzulassen. Zumindest steckt Microsoft in den Vorbereitungen für die Freigabe.Solche Bugs im Vorfeld einer großen Veröffentlichung sind Microsoft in den letzten Jahren immer wieder vor die Füße gefallen. Inwieweit das Windows-Team das Ganze nun im Griff hat oder nicht, dürfte sich bereits am kommenen Patch-Day am 13. Oktober zeigen.