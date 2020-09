Nach Bethesda-Kauf: Welche Studios hat Microsoft noch im Visier?

Gestern hat Satya Nadella mitgeteilt, dass die Einkaufstour von Microsoft noch nicht abgeschlossen ist und der Konzern den Zukauf weiterer Spiele-Studios anvisiert. Seither fragt sich die Fachwelt, wer als nächstes dran sein könnte. Hier eine Zusammenfassung der Spekulationen.

Warner Bros. (WB) Games

Bungie

Bloober Team

CD Projekt Red

Remedy Entertainment

Platinum Games

Sega

Satya Nadella hat sich vor kurzem zur Übernahme von ZeniMax Media geäußert und dabei gab es die nächste fette Überraschung. Denn der Microsoft-CEO meinte, dass der Redmonder Konzern weitere Gaming-Firmen übernehmen werde. Das ist einerseits nicht überraschend, da die Kriegskassen von Microsoft mehr als voll sind, andererseits sind solche klaren Ansagen auch nicht gerade alltäglich.Seither spekulieren Fachwelt und Medien, welches Spiele-Unternehmen als nächstes an der Reihe sein könnte und die interessantesten Gerüchte hat PC Gamer zusammengetragen. Diese sollte man aber nicht zwangsläufig allesamt für bare Münze nehmen.Batman: Arkham, Lego-Spiele, Middle Earth-Reihe, Harry Potter-RollenspielWB Games ist der vielleicht naheliegendste Übernahme-Kandidat: Denn die Spielsparte von Warner Bros. geistert schon lange als zum Verkauf stehend durch die Branche, auch im Zusammenhang mit Microsoft wurde bereits berichtet, dass die Redmonder Interesse an einer Übernahme gehabt haben (kolportierter Preis: 4 Milliarden Dollar). Allerdings soll es sich Besitzer AT&T wieder überlegt haben und es hieß, dass man die Verkaufsabsicht wieder zurückgezogen habe. Halo (früher), DestinyAuch zu Bungie gab es zuletzt immer wieder Gerüchte zu einer Microsoft-Übernahme, es wäre eine Art Heimkehr. Denn das Spielestudio gehörte bereits ab 2000 zu Microsoft, 2007 trennte man sich von den Redmondern, um auf eigenen Beinen zu stehen. Die Übernahmegerüchte hat Bungie-CEO Pete Parsons aber mittlerweile entschieden dementiert, ganz abschreiben sollte man diese Überlegungen aber wohl auch nicht.Layers of Fear, Observer, Blair WitchDas polnische auf Horrorspiele spezialisierte Studio ist dieser Tage aktiv auf der Suche nach Fusions- und Übernahmepartnern und soll auch schon eine ganze Reihe an Interessenten haben. Bloober Team drängt sich auch deshalb auf, weil man derzeit The Medium entwickelt, dieses wird exklusiv auf Windows and Xbox Series X erscheinen. Ob Bloober Team "prominent" genug ist, um tatsächlich für eine Übernahme interessant zu sein, ist eine andere Frage.The Witcher, Cyberpunk 2077Polnisch und prominent trifft hingegen auf CD Projekt Red zu. Die Macher des Megahits The Witcher 3 und des demnächst erscheinenden Sicher-Megahits Cyberpunk 2077 sind natürlich eine ganz andere Nummer. Gerüchten zufolge soll sich Microsoft schon länger für ein polnisches Studio interessieren.Das könnten zwar auch Techland, CI Games, People Can Fly und Bloober Team sein, aber eben auch CD Projekt Red. Sehr wahrscheinlich ist das aber nicht. Denn CD Projekt Red hat derzeit einen Marktwert von rund acht Milliarden Dollar, die Redmonder müssten also sehr tief in die Taschen greifen. Sollte Microsoft aber an einem weiteren Knalleffekt interessiert sein, dann wäre das mit Abstand bekannteste polnische Studio eine nahezu perfekte Wahl.Max Payne, Alan Wake, Quantum Break, ControlDie Finnen von Remedy Entertainment haben nicht nur zahlreiche interessante Spielmarken im Angebot, sondern auch bereits früher ein enges Verhältnis zu Microsoft gehabt. Das macht Remedy zu einem interessanten Übernahmekandidaten. Das große Aber hier: Remedy hat vor kurzem einen (Vertriebs-)Deal mit Epic Games Publishing geschlossen, aus diesem könnte auch eine Übernahme durch Epic entstehen.Bayonetta, Nier: Automata, VanquishPlatinum Games ist ein typisches japanisches Studio moderner Prägung und wird in der Branche für kreative und im Fall von Nier: Automata sogar bahnbrechende Spiele gefeiert. Auch hier gab es im Frühjahr Gerüchte zu einer Microsoft-Übernahme, doch auch diese wurde schnell dementiert. Es ist allerdings auch kein Geheimnis, dass Microsoft den asiatischen Markt nicht aufgeben will und ein passendes Studio sucht.Sonic und viele viele mehrDas ist das vielleicht abwegigste Gerücht und wir führen es hier nur der Vollständigkeit halber an. Allerdings ist die Erwähnung durch PC Gamer wohl auch nur als Gag gemeint (der auf einem Tweet basiert), entsprechend lassen wir das an dieser Stelle unkommentiert stehen.