Cyberpunk 2077 - Das sind die Gangs von Night City

Der Entwickler CD Projekt RED hat sein drittes Online-Event zu Cyberpunk 2077 abgehalten und dabei neue Details zum Spiel verraten. Neben den genauen Systemvoraussetzungen für die PC-Version gab es auch neues Videomaterial zu sehen. In diesem Video stellen die Entwickler die Banden vor, welche die Straßen von Night City unsicher machen.Spieler werden es in der Welt von Cyberpunk mit einer Reihe unterschiedlicher Gangs zu tun bekommen. Namentlich sind dies die Maelstrom, Valentinos, 6th Street, Voodoo Boys, Animals, Tyger Claws und Moxes. Während der Präsentation wurde erklärt, dass Spieler zwar im Verlauf der Story immer wieder mit den verschiedenen Gruppen in Kontakt kommen und etwa Aufträge für sie erledigen können - selbst beitreten darf man den Gangs al­ler­dings nicht. Die Entwickler haben außerdem noch ein zweites neues Video veröffentlicht: 'Postkarten aus Night City' zeigt dabei weitere Eindrücke aus dem Spiel.Cyberpunk 2077 erscheint am 19. November 2020 für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One . Versionen für die PlayStation 5 und Xbox Series X sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen, jeweils als kostenloses Upgrade für die PS4- beziehungsweise Xbox One-Version.