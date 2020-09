SETI-Forscher schließen Großprojekt ab: Da draußen ist nur Stille

2020 ist bisher nicht gerade das Sternstunden-Jahr der Menschheit und auch die SETI-Forscher haben wohl nichts beizutragen, um die Sache vielleicht doch noch herauszureißen. Ein Großprojekt endete mit ziemlich ernüchternden Ergebnissen.

Hoffen auf verräterische Muster

In Australien hat man in der letzten Zeit in die Richtung von rund 10 Millionen Sternen gelauscht und gehofft, Signale aufzufangen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit künstlichen Ursprungs sind. Nach der Auswertung der Daten stand dann aber als Ergebnis nicht einmal der leiseste Verdacht im Raum. Wenn man die klar als natürlich zu definierenden Signale wegstrich, blieb nur eine umfassende Stille übrig.Für die Suche nach außerirdischen Intelligenzen (SETI) griffen die Forscher in diesem Fall auf die Daten zurück, die das Murchison Widefield Array (MWA) lieferte. Dabei handelt es sich um eine Installation, bei der in Westaustralien 4096 Antennen auf einer größeren Wüstenfläche platziert und zu einer virtuellen Großantenne zusammengeschlossen wurden.Die Hoffnung bestand darin, so genannte Techno­sig­na­turen auf­zu­fangen. Dabei handelt es sich um di­rekte Sig­nale, wie sie auf­treten würden, wenn eine außer­irdische Zivi­lisation uns anzu­funken versucht. Stattdessen geht es um elektro­magnetische Muster, die durch ganz normale techno­logische Anwendungen ent­stehen. Auch die Erde sendet ja beispiels­weise über den Rund­funk, die Kommuni­kation mit Satelliten und durch viele andere Anwen­dungen ein regel­rechtes Funk­gewitter ins All.Als Beobachtungsziel hatten die SETI-Forscher sich die Himmelsregion des Sternbildes Segel des Schiffs vorgenommen. In diesem befinden sich gleich mehrere Sternhaufen und große Nebelregionen, in denen neue Sterne entstehen. Diese stehen ohnehin im Fokus der Beobachtungen von Radioastronomen und die SETI-Forscher nutzen deren Daten eher zur Zweitverwertung, statt eigene Beobachtungszeiten zu nutzen.